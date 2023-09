18 ciudades y 21 puntos de oración: nueva campaña de '40 Días por la Vida' por el final del aborto

'40 Días por la Vida' ha comenzado la campaña de oración de este otoño por el fin del aborto. Un total de 18 ciudades españolas (Santander es la nueva que se ha incorporado) se han unido a esta iniciativa con 21 puntos de oración, ya que hay municipios donde se reza delante de diferentes centros de aborto. Barcelona contará con tres campañas simultáneas y Madrid tendrá dos campañas activas.

Ayuno, oración y presencia pacífica

Las campañas de '40 Días por la Vida' se basan en la oración silenciosa delante de un centro abortista y en el ayuno. El ayuno se entiende como la privación de una comida al día. Cabe destacar que las ciudades donde el ayuno se ha llevado a cabo durante los turnos de oración, se han salvado más vidas. También es importante la presencia delante de estos centros ya que es la manera de alcanzar a la sociedad y hacer ver que el aborto es un problema, así como dar testimonio de nuestra fe. Porque no solo se trata de evitar que las madres aborten sino tocar el corazón de todos aquellos que tiene relación con este crimen.

II Congreso Nacional

Esta campaña comienza con el apoyo que supuso para los orantes la celebración del II Congreso Nacional que tuvo lugar en Madrid durante el fin de semana del 16 y 17 de septiembre. El congreso fue un lugar de encuentro de voluntarios de diferentes ciudades de España que encontraron allí compañeros de batalla. Se pudieron compartir experiencias y rezar en comunidad con ánimo de entregarse a la campaña sabiendo que Dios va por delante.

Un encuentro que contó con la presencia de Monseñor Munilla, Pablo Siegrist, director general de la Fundación Jérôme Lejeune o Isabel Vaughan, coordinadora de Birmingham y presidenta de March for Life UK. Esta última ha sido detenida en dos ocasiones por rezar silenciosamente delante de un centro de aborto. Además, Vaughan contó su experiencia como orante haciendo inciso en la necesidad de constancia ya que ella estuvo mucho tiempo sin ver frutos de su oración, pensando si realmente servía de algo su apostolado, hasta que una madre que habló con ella en la puerta del abortorio, decidió seguir con su embarazo. Este fue el primero de los muchos frutos que ella ha podido presenciar, como el cierre del primer centro de aborto frente al que rezaba.

Sabemos cuál es el desenlace

Por su parte, Nayeli Rodríguez, coordinadora de '40 Días por la Vida España', animó a todos los presentes a no caer en la desesperanza: “No olvidemos que la batalla la tenemos ganada; si Dios envió a su propio Hijo para vencer a la muerte, ¿contra qué tenemos miedo? Eso debería darnos esperanza suficiente para no olvidar que esto es una batalla, pero sabemos cuál es el desenlace. No nos olvidemos de que podemos ver frutos increíbles”.

Tan increíbles como tener el conocimiento del nacimiento de dos niñas –en abril y mayo de este año– que fueron salvadas en la campaña de otoño del año pasado. Sus nombres son Cloe y Alicia y, gracias al testimonio de los orantes de Valladolid, sabemos que sus padres están felices de no haber optado por deshacerse de ellas a pesar de las dificultades.

Todo aquél que quiera participar puede inscribirse en la página web https://40diasporlavida.online/