La CEE celebra la eucaristía por las víctimas de la pandemia en Europa: "Hoy los recordamos a todos"

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado hoy, 23 de febrero, la eucaristía por las víctimas de la pandemia de la covid-19 en Europa, en el marco de la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

➡️Hoy comienza la reunión de la Comisión Permanente de @Confepiscopal. https://t.co/93AgwsW0FK — Of. Información CEE (@prensaCEE) February 23, 2021

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presidente de la CEE, ha sido el encargado de presidir esta celebración. La iniciativa partió del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), que invitaba a las Conferencias Episcopales de Europa a unirse en una cadena de oración con la celebración de la eucaristía en cada Conferencia Episcopal, en sufragio y memoria por tantas personas víctimas de esta pandemia.

Las palabras del card. Omella

"Durante este tiempo de pandemia tampoco nosotros, pastores de la Iglesia, hemos sido ajenos al dolor de nuestros conciudadanos por la perdida de tanta gente, víctima del coronavirus. Hemos celebrado funerales en todas las diócesis y parroquias" ha afirmado el card.Omella

"Cuando nos reunimos aquí en esta casa - subraya el arzobispo de Barcelona - tenemos muy presentes los gozos y las penas de nuestro pueblo y lo que nos mueve a reflexionar y a compartir nuestros trabajos es el servicio humilde y generoso a nuestra sociedad. Hoy lloramos con los que lloran a sus seres queridos y ponemos las lágrimas de todos en el odre que presentamos a Dios en esta eucaristía".

El card. Omella ha pedido al Señor "por todos los fallecidos, no solo por el coronavirus, y que durante el tiempo de confinamiento no han podido la despedida merecida. Hoy los recordamos a todos, creyentes o no, españoles o venidos de otros lugares. Nos sentimos hermanos de todos y compartimos el dolor de todos sus familiares y amigos. Lamentamos profundamente el dolor que ha provocado no solo su muerte, sino también las condiciones de su partida, lejos del contacto de sus familiares, sin poder despedirnos de todos ellos".

El presidente de la CEE ha querido recordar "especialmente a las personas mayores que han entregado su vida por hacer una sociedad más desarrollada y más prospera. Los obispos de España damos gracias a Dios porque su vida ha sido un regalado para todos nosotros. Ojalá sepamos agradecerles lo que han hecho por nosotros".

Asimismo, el arzobispo de Barcelona ha subrayado "la solidaridad de tantas personas implicadas en ayudar a las víctimas de la pandemia es el signo sencillo y palpable de la cercanía de Dios. En esta celebración damos gracias a Dios porque hay en esta sociedad una gran reserva de humanidad y de caridad, de acción solidaria. Damos gracias por todos los que han vivido y viven en estos momentos de incertidumbre y de dolor, dando lo mejor de ellos mismos. Gracias a los sanitarios, farmacéuticos, empresarios, organizaciones caritativas, personas de a pie que con su generosa entrega han hecho lo posible por paliar el dolor de tanta gente".

"La pandemia ha puesto ante nuestras miradas el más allá, nos ha recordado que estamos de paso y nos espera una tierra nueva, la del cielo" ha afirmado el arzobispo de Barcelona.