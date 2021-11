Carta pastoral de Mons. Celso Morga: Adventus, venida

Queridos fieles:

La liturgia nos pone en contacto con Dios a través de signos y símbolos, gestos, palabras, ritos y acciones. Cuando no entendemos la liturgia, cuando esos gestos materiales no nos acercan a la realidad profunda a la que nos remiten, nos aburrimos y no saboreamos la presencia del Señor. Por ello es tan importante saber lo que celebramos para vivir con intensidad lo celebrado.

El año litúrgico es cíclico, nos va llevando por los distintos momentos de la vida de Jesús con tiempos fuertes, como la Natividad de Cristo o la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, separados con otros tiempos que conocemos con el nombre de “ordinarios”.

Cuando se aproximan esos tiempos fuertes, la Iglesia nos propone una preparación para que los vivamos más intensamente. Así el Nacimiento del Señor lo preparamos con el Adviento, que marca el inicio del año litúrgico. El Adviento se prolonga durante cuatro domingos, los cuatro domingos más próximos a Navidad.

La preparación a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo la hacemos en la Cuaresma, que como todos sabemos consta de cuarenta días, comienza el Miércoles de Ceniza y se extiende hasta el Jueves Santo. El Domingo de Resurrección nos mete directamente en el tercer tiempo fuerte litúrgico: la Pascua, que dura cincuenta días, hasta el domingo de Pentecostés.

Este 28 de noviembre entramos de lleno en el primero de los cuatro domingos de Adviento. La palabra latina “adventus” significa “venida” y es prueba inequívoca de que la Navidad está cerca.

La clave fundamental del Adviento es la esperanza ante la venida del Salvador. La importancia de ese acontecimiento requiere una preparación porque, aunque Jesús ya vino a nosotros históricamente, los cristianos renovamos esa presencia continuamente en nuestros corazones, especialmente en Navidad.

Personajes muy significativos nos acompañarán en la liturgia de estos días. La primera es María Santísima, sin cuyo “Sí” no hubiese sido posible la encarnación de Nuestro Señor. Junto a ella encontramos a san José, que la acompañó a ella y al propio Niño en ese trance tan delicado por inexplicable para la gente de su tiempo. Si estáis pendientes a las lecturas os daréis cuenta de que otro de los referentes es el profeta Isaías, un profeta que se identifica con el anuncio constante de la venida del Mesías. Otro personaje es san Juan Bautista, el precursor que nos anuncia que “detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo” (Lc 1, 7–8).

Os deseo que viváis el Adviento con alegría e intensidad, disponiendo vuestra vida para que se amolde a la del que ya viene.

+ Celso Morga Iruzubieta

Arzobispo de Mérida–Badajoz





