Caridad desbordada para ayudar a Turquía y Siria

Hace más de una semana desde que cambiara la vida de miles de personas. Los terremotos de Turquía y Siria ocurrieron el 6 de febrero, dejando ambos países totalmente destruidos. Los sismos han dejado daños generalizados y decenas de miles de muertes. El horror es absoluto y aún son muchas las personas desaparecidas bajo los escombros y centenares de miles de heridos.

Desde los primeros días la ayuda humanitaria ha sido un pilar fundamental en las labores de rescate y el reparto de productos básicos sobre el terreno. Son los héroes de los afectados y de aquellos que lo han perdido todo tras la tragedia.

Para hacer más fácil la vida a estas personas que se han quedado sin nada, son muchas las ONG, instituciones y centros que se están volcando en la causa. Uno de estos lugares es la parroquia Inmaculada Concepción del municipio madrileño de Alcorcón. Han creado una campaña de donación de mantas, ropa de abrigo y productos de alimentación e higiene básicos. Una ayuda que a veces se queda corta, como ha explicado su párroco Alberto Íñigo, “toda la ayuda que enviamos es poca en comparación con lo que se está sufriendo en Siria y Turquía”. En la iglesia llevan una semana trabajando a contrarreloj para recopilar y clasificar todo los que ha ido llegando. Comenzó como una iniciativa parroquial y han conseguido llenar dos salones parroquiales de cajas. “La acogida ha sido tremenda, incluso gente con dificultades y que lo están pasando mal han traído cosas y además algunas están prácticamente nuevas”, ha explicado Alberto Íñigo al programa ‘Ecclesia’.

“A mí me desgarró ver cómo se caían los edificios y oír los gritos de la gente en los medios de comunicación, por eso se me ocurrió recoger todo aquí en la parroquia, porque al final eso es la Iglesia, atender a todas las necesidades de sus hijos”. Así lo ha contado el párroco de La Inmaculada que convocó a la comunidad parroquial para las donaciones, pero luego se fue corriendo la voz y han acudido con sus cajas feligreses no sólo del barrio de Alcorcón, sino también de diferentes partes del territorio diocesano de Getafe.

La ayuda irá dirigida especialmente a Siria, que debido a la situación que vive el país por la guerra, apenas está recibiendo ayudas. “Gracias a Dios tenemos tantas cosas que podemos repartirlas”, ha dicho Alberto, que ha explicado que parte de los productos se van a enviar también cajas a Turquía y a Ucrania.

Pero no es sólo recoger las donaciones, también hay que clasificarlas por cajas de categorías y esto no sería posible sin el tiempo de decenas de voluntarios que se han movilizado para sacar adelante todo lo recibido cuanto antes. Una de estos voluntarios es Ángeles (Geles), que ha contado a los micrófonos de TRECE que hay mucha variedad entre lo que han recogido. “Hemos guardado mantas, abrigos, jerséis de lana, bufandas, zapatos, productos de higiene para adultos y para niños. Incluso sacos de dormir. La gente se ha volcado, ha sido muy generosa”.

Turquía y Siria siguen necesitado ayuda urgente. Esta parroquia es una pequeña muestra de todos los que desinteresadamente aportan con sus donaciones y su tiempo para ayudar a nuestros hermanos que más están sufriendo en estos momentos.