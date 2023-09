El cardenal Romero destaca la "caravana" de solidaridad en Marruecos: "Son días dolorosos"

El cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat y misionero salesiano, ha estado este miércoles en 'Trece al Día' para hablar sobre estos días tan dolorosos en Marruecos: “Gracias a Dios, estoy bien, el terremoto me tomó en mi despacho, yo estaba de pie y el suelo empezó a ondularse como una ola del mar [...] así durante unos largos segundos que parecieron eternos, las paredes temblaban, los objetos se movían, pero no pasó más que eso. Yo pensé que era un temblor de tierra, relativamente fuerte, pero que quedaba allí”.

Cuando ya se despertó por la mañana vio los primeros datos que hablaban ya de algunas decenas de muertos que ahora se han transformado en miles y en muchos más heridos, de los cuales muchos en situación de extrema gravedad. A las comunidades cristianas, el cardenal les ha pedido “que se pongan en marcha y que colaboren en la medida de lo posible”: “La comunidad cristiana más cercana es la de Marrakech, que está a unos 80-100 kilómetros del epicentro y desde allí Cáritas Diocesana de Rabat y Cáritas nacional de Marruecos ha puesto su cuartel general para acercarse a los damnificados y empezar a vehicular las ayudas que nos llegan desde las distintas comunidades, instituciones y personas que quieren ayudar. Hay que decir que no somos los únicos. Hay muchas ONG, asociaciones marroquíes y extranjeras que están haciendo lo mismo”.

Los sacerdotes que están viajando hacia el Atlas han subrayado que la carretera “parecía una caravana de la solidaridad”: “Una solidaridad manifestada desde todas las Conferencias Episcopales y Cáritas del mundo. Me han llegado centenares de mensajes de solidaridad y condolencia”. Lo que pide el cardenal Romero es que “la solidaridad afectiva se transforme en efectiva y que la solidaridad puntual se convierta en permanente, en un estilo de vida. Que en lugar de hacer actos solidarios, seamos solidarios”.

Y también en Libia se está sufriendo mucho a causa de las inundaciones. Han fallecido muchísimas personas y las comunidades cristianas se están movilizando para ayudar en todo lo que se pueda: “Hay una gigantesca operación de rescate, de ayudas, de primeros auxilios y después de reconstrucción que será muy larga”.

“Sobre todo son días dolorosos porque no puedes hacer gran cosa para solucionarlo, solamente asumir, compadecer, sufrir con el que sufre y tener empatía y compasión”, ha subrayado Cristóbal López. Se está acabando la primera fase de la búsqueda de personas y luego vendrá el momento de ayudar a las personas “a sobrevivir porque la gente no tiene comida, ropa y electricidad”: “Esto lo estamos comenzando ya y después de unos meses habrá que planificar que es lo que se reconstruye y que no”.

El cardenal ha lamentado que “siempre son los más pobres los que lo pagan”: “Hay que cambiar este mundo y buscar un sistema social, económico y político en el que se defienda el desarrollo de los pueblos menos desarrollados, que se haga más justicia social, que se ponga en práctica la Doctrina Social de la Iglesia y también lo que el Papa nos ha enseñado en la Laudato Si' con respeto a la creación. Esa es la labor de siempre, de todos y en todas partes”.