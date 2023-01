Omella invita a "no tener miedo" ante las "resistencias" al proceso sinodal: "Es un momento histórico"

El Equipo sinodal de la CEE ha presentado este sábado el texto síntesis con las aportaciones que han enviado las diócesis, movimientos, congregaciones y distintos grupos en relación con el documento enviado por la Secretaría del Sínodo el pasado mes de septiembre. Lo ha hecho en la sede de la Conferencia Episcopal Española en una reunión en la que participan más unos 120 asistentes.

El presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella, ha recordado como no hay que olvidar que este “momento histórico que nos toca vivir a nosotros, el proceso sinodal” es algo que se está viviendo “en todo el mundo, en la Iglesia Universal. No hay que olvidarlo”.

Tras la oración inicial, el arzobispo de Barcelona ha lamentado las dificultades que se están viviendo en esta etapa sinodal, “mares y ríos que quieren anegar este camino emprendido. Caminar juntos, compartir gozos y alegrías, resulta costoso”.

Juan José Omella, ha invitado a "no tener miedo" ante las "resistencias" que se levantan frente al proceso sinodal que se está llevando a cabo en las iglesias de todo el mundo, e impulsado por el Papa Francisco.





"No tengamos miedo en este proceso, se han levantado voces, sí, ¿y qué? Que se levanten, las voces no hunden a nadie porque a Jesucristo nadie lo hunde, siempre vence y nosotros con él", ha asegurado Omella, este sábado, durante la presentación del documento de la Iglesia española para la fase continental del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, convocado por el Papa Francisco.

Por último, el presidente de la CEE ha subrayado que “nadie es buen constructor de unidad si no abre su corazón de par en par al Espíritu del Señor. Sin vida de oración nosotros no podemos hacer nada […] no podemos ser otra cosa en el mundo que agentes de comunión”.