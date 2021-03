El cardenal Omella alerta a los fieles de la apertura de un espacio de culto sin autorización en Cataluña

El Arzobispado de Barcelona ha alertado este miércoles de la apertura de un espacio de culto que no cuenta con su autorización para que se pueda celebrar el culto en nombre de la Iglesia católica y, por ello, "se encuentra en situación de ilicitud".

En un comunicado, ha afirmado que en este espacio situado en el número 100 de la calle Bailén deBarcelona celebra misa Miguel Ángel Barco López, del que el Arzobispado señala que es un "antiguo clérigo de Alcalá de Henares, que recibió la pena de expulsión del estado clerical impuesta por la Santa Sede el 22 de julio de 2017".

Según el Arzobispado, Barco no puede usar ningún tipo de hábito ni de distintivo clerical, tiene prohibido cualquier ejercicio de ministerio sacerdotal en todos sus ámbitos, por lo que "no puede ser nunca admitido como clérigo en ninguna celebración litúrgica de la Iglesia católica". El Arzobispado señala que celebra también pretendidamente misas en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la ermita de Can Cerdà, por lo que el Obispado de Terrassa también ha hecho este miércoles un aviso a la feligresía en el mismo sentido.

Por ello, ha alertado a los fieles de las diócesis de Barcelona y Terrassa para que "eviten cuidadosamente la asistencia y participación en el culto ni en el espacio indicado ni en ninguna otra parte con la persona mencionada, por razón de su ilicitud". Asimismo, ha advertido a las clérigos de ambas diócesis que consideren "estrictamente prohibida" para ellos cualquier tipo de celebración de culto ni en el espacio mencionado ni con la persona referida, sin perjuicio de la responsabilidad canónica que se pudiera derivar.