El cardenal José Cobo exhorta a "mirar a la estrella" y así descubrir "luces en la vida"

Después de recorrer esta noche las ciudades de todo el mundo, Melchor, Gaspar y Baltasar han llenado de regalos todos los hogares. Precisamente Sus Majestades estuvieron esta semana en la Catedral de la Almudena de Madrid para adorar al Niño Jesús y tener un encuentro con el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.

El cardenal, atendiendo los micrófonos de TRECE, ha subrayado que los tres Magos “nos representan un poco a todos: fueron los primeros que se atrevieron a salir de sus casas y de repente se ponen en camino, miran al cielo y siguen a una estrella. Si nos atrevemos a mirar estrellas, podremos ir descubriendo luces en la vida”.

?? Así ha sido el encuentro de los Reyes Magos con los niños y niñas de Madrid con el @CardenalCobo como anfitrión en la catedral.https://t.co/QcnGiauIxq — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) January 3, 2024

"Descubrieron un tesoro distinto y supieron verlo"

Los Reyes Magos aprendieron así a caminar juntos y entendieron que la estrellas les unía: “Cuando aprendieron eso, inmediatamente la estrella les condujo, en medio de muchas dificultades, al igual que las tenemos nosotros en nuestras vidas, al centro de su búsqueda que era descubrir la presencia de Jesús en un Niño. Descubrieron un tesoro distinto y supieron verlo”.

“Los Reyes Magos son un poco una parábola de todos nosotros, mayores y pequeños, y nos explican lo que somos todos y cómo podemos encontrar a Jesús en nuestras vidas”, ha subrayado el arzobispo de Madrid. José Cobo ha remarcado que también los Reyes Magos “tuvieron que hacer su propio esfuerzo porque seguro que creían que Dios lo iban a encontrar en un gran palacio […] al estar juntos, descubrieron que Dios no era como ellos pensaban. Tuvieron que cambiar su imagen de Dios y descubrir que era un niño, con María y José en un pesebre. Descubrieron que allí estaba la luz de su vida”.

?? Así ha sido la salida de los Reyes Magos de la residencia de los obispos y la llegada a la catedral. pic.twitter.com/2syQrnE6wx — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) January 3, 2024

La carta del cardenal José Cobo a los Reyes Magos

Pero, ¿qué le ha pedido el cardenal José Cobo a los Reyes Magos?: “Yo les he pedido muchas cosas: por las familias, para que sean como los Reyes Magos y que se puedan poner en búsqueda, le he pedido para la archidiócesis de Madrid para aprender a caminar juntos y también para que nuestras comunidades sean más vivas y también le he pedido que no haya niños que se queden sin regalos. Que aprendamos a ver dónde están los portales de Belén en Madrid. Que nadie se quede sin el regalo de verdad, que es el regalo de Jesús”.