Benjamín Haber, el judío que se inspiró en la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri

Una beata de “lo normal”. De esas que se quedan dormidas en la oración y no tienen miedo a echarse una buena carcajada. La vida de Guadalupe Ortiz de Landázurise desarrolló entre ratos de estudio, afán de servicio, ilusión profesional y entrega plena a lo que Dios le pedía. Normalidad heroica. Oculta, alegre y encendida. Hoy, 18 de mayo, se celebra su fiesta.

Más allá de la religión

Así describe Benjamín Haber descubrió la vida de Guadalupe. Estudiante de la licenciatura de Business and Management en la Universidad Panamericana, Benjamín –Benny– quería aplicar para el concurso de la Beca Guadalupe Ortiz de Landázuri que, como su nombre indica, se inspira en la beata para impulsar a jóvenes estudiantes a plantearse nuevos horizontes de cambio a través de sus estudios.

Benny es judío. «Al principio, dudé en participar; no sabía si el tema de mi religión podía afectar en algo», recuerda. «Sin embargo, al investigar la vida de Guadalupe, me di cuenta de que el impacto de su persona va más allá de una cuestión religiosa: Es una persona normal y buena que vive de forma heroica. Por eso me animé a participar».

Inspiración para el día a día ¿En qué consistía el concurso para la beca? Se trataba de enviar un video con una duración máxima de 60 segundos, en el que los participantes explicaran cómo la vida de Guadalupe los había inspirado para vivir el periodo de confinamiento (fruto de la pandemia) desde la “normalidad heroica”. «Decidido a participar, escribí el guión con las cosas que quería decir y mi hermano gemelo me ayudó con la grabación: él fue mi director, productor y fotógrafo».

Pocos días después de haber enviado el video, Benny recibió un correo electrónico, en el que se le comunicaba que había sido uno de los ganadores y se le invitaba a la ceremonia de premiación el 18 de mayo del 2021, aniversario de la beatificación de Guadalupe. «La verdad es que no lo podía creer». Y todavía se llevó una sorpresa más: «En la entrega de resultados, obtuve el primer lugar».

La grandeza de las cosas pequeñas



¿Cómo identificarte con una mujer que vivió y murió en el siglo pasado? «Lo que más me impresionó de Guadalupe es la forma en cómo siempre veía primero por los demás. Es algo que siempre me han enseñado, y ver cómo ella lo vivió durante su vida me ayudó mucho». Ayudar sin que nos lo pidan. Elegir lo menos agradable para que los demás tengan algo mejor. Sonreír a la persona imprudente o inoportuna. Saber escuchar. «Por eso creo que tenemos dos oídos y una boca: para escuchar el doble de lo que hablamos». La grandeza está en las cosas pequeñas que se hacen por amor a Dios y a los demás.

«Guadalupe, al menos en mi opinión, es un ejemplo para cualquier persona, sin importar su religión. Lo veo en su forma de tratar a los demás». Ahora, Benny está en séptimo semestre, con muchas ilusiones profesionales por delante. Le quedan años de estudio y de trabajo, que recorrerá «con los pies en la tierra pero mirando siempre al Cielo». Normalidad heroica, lucha diaria. «De Guadalupe aprendí que ser normal te puede hacer un héroe».