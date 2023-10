El balance del arzobispo emérito de Zaragoza tras vivir el Sínodo: "Seguimos caminando juntos"

La primera parte de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos ha llegado su fin en Roma y el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, ha valorado el mes vivido en la capital italiana: “Me siento gozoso de haber participado en esta experiencia eclesial”.

El arzobispo acaba de llegar a Zaragoza tras un mes intenso. ¿Cómo califica estos días en Roma?: “Lo calificaría como una gozosa y gratificante experiencia eclesial. Allí se ha palpado la catolicidad de la Iglesia con gente de toda raza, lenguay nación, entrono al Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que nos ha confiado a todos en la fe. Ha sido un ejercicio de sinodalidad en acto, porque estábamos reunidos en el Aula Pablo VI en mesas redondas, cardenales, arzobispos, sacerdotes, laico y laicas en torno al tema sugerido por el Sínodo, 'Comunión, Misión y Participación'".

El obispo de @bisbatsolsona Francisco Conesa valora el Sínodo en @MediodiaCOPE : "Caminar juntos y crecer en la corresponsabilidad de los laicos"https://t.co/G2YTm8XrRN — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) October 29, 2023

El arzobispo emérito de Zaragoza ha reflexionado además sobre el texto de síntesis que se publicó el pasado sábado: “El documento final tiene tres partes y 20 capítulos: la primera parte habla del rostro de la Iglesia sinodal, la segunda parte está dedicada a la misión y la tercera parte es tejer lazos y construir la comunidad. En cada una de estas partes había convergencias o coincidencias básicas y fundamentales que son como el mapa por donde debe moverse la Iglesia en los años próximos; había otra parte que eran las cuestiones que deben abordarse y allí era donde había ciertas dificultades, tensiones o faltas de acuerdos y entre esas encrucijadas son quizás las que más han destacado las redes sociales y los medios de comunicación social; una última parte eran las propuestas donde se indicaban caminos con sugerencias, recomendaciones o peticiones firmes para todo este año que debe continuar el Sínodo”.

“El Sínodo no ha acabado: ha sido este mes un momento cumbre de celebración, pero seguirá hasta octubre del año 2024, donde volveremos a tratar las cuestiones que todavía necesitan clarificación y presentaremos todo el resultado al Santo Padre para que él sea el que decida.El Sínodo, no lo olvidemos, tiene una función consultiva y no deliberativa y determinante”, ha dicho Vicente Jiménez.

?? Mayor protagonismo de la mujer en la Iglesia o la escucha a los marginados: el documento final del Sínodo



?? Más de 40 páginas resumen las 3 semanas de trabajo durante la Asamblea. El documento traza el camino a seguir en la segunda sesión de 2024https://t.co/rLFHjekzSl — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) October 28, 2023

¿Por qué ha sido un Sínodo polémico?: “Quizás es de más relieve fijar los puntos donde no hay coincidencia, pero ha sido mucho más la coincidencia que las divergencias. Sustancialmente, ha habido coincidencias en el rostro nuevo de la Iglesia sinodal en misión y también en que somos todos discípulos y misioneros según la vocación que cada uno ha recibido”.

“Llevamos ya trabajando dos años en el proceso sinodal: se constituyeron en España 13.500 grupos y participaron más de 300 mil personas. Lo que sucede es que esto es como un río que necesita nuevos afluentes y hay que hacer una llamada intensa a todos los bautizados para que se impliquen y se comprometan en este proceso sinodal que está en camino. Estamos en un viaje y todos estamos llamados a caminar juntos para ser todo el pueblo Santo Fiel de Dios como quiere el Papa Francisco, donde sacerdotes, consagrados, obispos y laicos nos impliquemos en la comunión, en la participación y en la misión de la Iglesia”, ha afirmado el arzobispo emérito de Zaragoza.