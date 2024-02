“Bailar en la cocina”, una guía definitiva para tener éxito en el matrimonio

Pep Borrell es abuelo y padre y, además, un influencer de edad adulta que ha escrito un libro titulado “Bailar en la cocina”. En ECCLESIA Domingo hemos tenido la oportunidad de charlar con él y nos ha desvelado que hay detrás de este título tan significativo. El mensaje que debemos tener claro según Pep es el de que “siempre que hablamos del matrimonio se acostumbra a hablar mal” y por ello Pep se ha propuesto cambiar esto: “El matrimonio no es para pasarlas canutas, no es para decir, mira cuánto he aguantado... la mayoría de personas tenemos vocación de matrimonio y debemos dar ejemplo de ello”.





"Somos mucho más felices cuando nos aman"

Pep apunta que “en el matrimonio hay días buenos y días malos, pero hay que aprender a llevarlos. La gente no se casa por culpa de la gente que está casada, muchas veces no damos un buen ejemplo...”

“Estamos pensados para disfrutar”. Pep nos ha contado que lleva 35 casado con su mujer y también nos ha desvelado cuál es para él el secreto de su matrimonio: “primero, poner a Dios por delante, dar gracias por lo que tenemos, pedir por lo que no viene y tener confianza absoluta con tu pareja”. Además, nuestro invitado ha recalcado que es muy importante que las cosas que se hacían durante el noviazgo, se sigan llevando a cabo... “seguir regalando, compartiendo una cerveza, dando un paseo... pequeños detalles que hay que repetir aunque llevemos muchos años casados”.

Sin dudas, para Pep “la felicidad es amar y ser amado, somos mucho más felices cuando nos aman”. Además de dar ejemplo, este influencer nos ha contado que también hace un poco de celestino y que el problema principal con el que se encuentra la mayoría de las veces es el número que existe de chicas jóvenes que quieren casarse y no encuentran marido. “Estamos muy preocupados por muchas cosas y al final hay que ocuparse y no preocuparse tanto”. Añadiendo que “mucha gente pierde el tren y les han pasado por delante trenes espectaculares”.

"Hay que moverse para enamorarse"

Pep nos cuenta que el mejor consejo que le puede dar a esta gente que quiere encontrar a un compañero de vida es moverse, que “se muevan de verdad conociendo a gente de muchos sitios, y evitar poner muchos filtros... debemos conocer a gente para poder enamorarnos”.

Debemos dar el ejemplo de una historia de amor de matrimonios que lo pasan bien y que la gente los quiere imitar. Pep nos ha contado también cómo llevan sus hijos el hecho de que sus padres sean un ejemplo de matrimonio y su padre haya publicado un libro. Apunta además que existe una carencia con respecto a este sentido, “hay gente que no encuentra este ejemplo y no encuentras una guía”. Finalizando con un “en el matrimonio nos lo debemos pasar bien, son personas que se ayudan el uno al otro a llegar al cielo”.