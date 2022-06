Asunción Pons, diputada en el Parlamento Balear: "En el Evangelio hallamos soluciones de respeto y dignidad"

Durante esta semana el proyecto de la CEE#HazMemoria quiere poner el enfoque en la labor de los laicos en la Iglesia. Asunción Pons es diputada católica en el Parlamento de las Islas Baleares, ha ejercido también como concejal en el Ayuntamiento de Menorca y destaca por sus valores católicos y su defensa de los más desfavorecidos. La oficina de prensa de CEE ha hablado con ella para conocer más de cerca su historia personal. ¿De dónde le viene la fe?

“Nací en una familia católica, donde las vivencias cristianas formaban parte del día a día y daban sentido a todas nuestras celebraciones. Así me lo inculcaron mis padres. Aunque también quiero tener un recuerdo especial por mi abuela. Fui su primera nieta y siempre he tenido un plus, me acuerdo de las tardes que pasaba con ella contándome las dificultades para sacar adelante a una familia y de ella aprendí el valor de la palabra dada”.

“También recuerdo de forma especial a la que era mi profesora de Matemáticas, tengo muy buen recuerdo del colegio y esa religiosa que me daba clase en la escuela es ahora mi mejor amiga. Sin duda un referente para mí".

¿Quién es Dios para ella?

“Para mí es un Padre al que puedo dirigirme a través de la oración. Desde la fe, creemos en Dios que nos ampara y da sentido a nuestra vida y nuestros actos. Es un hecho que asumo con total naturalidad, a él se lo debemos todo y ser hijos de Dios nos da fortaleza y nos ayuda”

¿Es posible llevar la fe a un trabajo como el tuyo?

Sin ninguna duda. A mí me gusta defender las ideas con firmeza, pero sin estridencias. Presenté y defendí en el Parlamento una proposición instando al Gobierno Autonómico a aplicar las propuestas del informe FOESA, redactado por Cáritas. El objetivo era reducir la exclusión social y la precariedad laboral.

¿Tenemos que dar un paso al frente los laicos?, ¿Qué se note que somos cristianos en la esfera pública?

No debemos esconder nuestras convicciones: la solidaridad, la justicia, la defensa de la vida. Debemos mostrar sin miedo nuestro compromiso con la Iglesia y saber que en el Evangelio hallaremos soluciones de sentido común, soluciones de respeto y de dignidad para todas las personas.