Así ha logrado este español que cientos de ucranianos reciban la ayuda de la Iglesia: "Es tremendo"

En la parroquia del Buen Suceso se encuentra la sede de la Capellanía General de los ucranianos en Madrid. Desde aquí surgió ‘Keymyr’, traducido como ‘llave de la paz’, una asociación fundada entre ucranianos y personas de la parroquia para ayudar a resolver los problemas y necesidades generadas por la guerra, a través de varias iniciativas.

Fernando Antolín es su presidente y ha contado a Álvaro de Juana en el programa ‘Ecclesia’ de TRECE el propósito inicial de la asociación: “Surgió como un vehículo para canalizar la ayuda y llevarla a Ucrania”. Anna Gorobets, además de coordinadora de ‘Keymyr’ es beneficiaria de su ayuda. Lleva en España desde marzo de 2022 precisamente porque huyó de la guerra. Parte de su familia y su novio está en Jarkov, una de las ciudades más castigadas por los rusos. “Necesitaba ayuda, no sólo material, sino también espiritual y me hablaron de Keymir. Yo soy ortodoxa, pero desde la Iglesia católica y desde la parroquia del Buen Suceso me han ayudado mucho”, ha explicado Anna al programa ‘Ecclesia’.

Y es que, a pesar de ser una guerra que parece no tener fin, desgraciadamente “en la sociedad se acaba normalizando”, ha señalado Fernando. “Es tremendo ver que cada día que pasa nos acostumbramos más a ver el sufrimiento de los ucranianos, pero precisamente esto es lo que se intenta paliar desde ‘Keymir”.

“Dios me llevó a conocer a ‘Keymir’”. Así lo ha recordado también Oleh Vovks en TRECE. Lleva 15 años en España y como ucraniano está concienciado de la situación que viven sus compatriotas. En marzo se trasladó como voluntario a la frontera de Varsovia, ayudando a más de 4.000 ucranianos a llegar a España. Ahí fue cuando Oleh recibió una llamada de ‘Keymir’ y gracias a ello, Fernando y su equipo se convirtieron en los ángeles de la guarda de decenas de ucranianos. “En ‘Keymir’ todos los días vivimos el Evangelio. Milagrosamente siempre hay una solución, siempre surge algo cuando hay algún problema, siempre hay alguien que llama a la puerta con ayuda”, ha explicado Fernando Antolín. “Dios nos da siempre la solución a todos”.

Desde ‘Keymyr’ también se ayuda a refugiados de El Congo y de Venezuela. Y para Ucrania y estos otros países cuentan con la ayuda de las autoridades, ONG, embajadas y organizaciones internacionales, sirviendo de enlace y apoyo. Además de asistir a los refugiados llegados a España, les acompañan y asesoran con todos los trámites administrativos.