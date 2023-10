Así te hemos contado la rueda de prensa de Omella y García Magán tras la Asamblea Extraordinaria

10:06h | Acaba la rueda de prensa en la que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, y el Secretario General de la CEE, Francisco César García Magán, han informado en rueda de prensa de los trabajos de la reunión de la Asamblea Plenaria Extraordinaria

10:05h | Omella: "Estamos en un mundo de la palabra y de la comunicación y tenemos que cuidar nuestros medios. Tengo que decir que dentro de esta lacra, creemos que tenemos esa otra imagen de Iglesia, de Cáritas, que está trabajando con los pobres y con los migrantes. Nosotros desde aquí tenemos que aprender a focalizar ese mensaje con los más vulnerables y los descartados de la sociedad".

9:57h | Omella: "Noto que nuestra sociedad se va polarizando mucho y hay mucha soledad e individualismo. Más que nunca hoy los jóvenes se sienten solo y necesitan ser escuchados. En el Sínodo profundizamos mucho en el tema de la escucha, ¡cuantos jóvenes han perdido la confianza en el futuro!"

9:53h |Magán: "La inmensa mayoría de nuestros sacerdotes y religiosos están trabajando fielmente con el pueblo de Dios, en ciudades, en zonas de la España vaciada en el ámbito rural, prestando un servicio espiritual y de acompañamiento. Allí tenemos a tantos sacerdotes trabajando. Es de justicia y de verdad hacer esa reivindicación. Extender esa sombra de sospecha a todos los sacerdotes es falso e injusto".

9:53h | Omella: "Yo no me metería más en las cifras, vamos a trabajar por responder a esa reparación y a ese acompañamiento con las víctimas. Vamos a estudiar lo que nos proponen y estamos dispuestos a ayudar en eso"

9:48h | Magán: "Lo de ultimátum al Informe Cremades fue algo que se dijo en los medios de comunicación. Simplemente, se le recordaba a Cremades que tenía un compromiso con los obispos. Él sigue trabajando en este encargo que los obispos le dieron y nosotros en noviembre volveremos a hablar del tema".

9:47h | Omella: "Ojalá sea verdad que actualmente hay menos casos de abusos: hablando con el encargado de todo el tema de abusos de menores del Vaticano, el cardenal O'Malley, él asegura que desde que hemos entrado de lleno en este tema el número ha bajado en todo el mundo".

"Comprenderán que después del Informe del Defensor del Pueblo, en una reunión no presencial, es muy complicado explicar las cosas, se va a un ritmo distinto. Entonces decidimos posponer la decisión sobre Cremades para la Asamblea Plenaria de este mes de noviembre".

"Aun en las diferentes opiniones que tenemos en todos los ámbitos, sí que puedo decir que hay unión y comunión entre los obispos".

9:39h | Magán: "En el caso de la diócesis de Ibizia se dijo que no había colaborado, pero el mismo obispo nos aseguró que sí que colaboró. Nosotros presentamos el Informe 'Para dar Luz' al Defensor del Pueblo y él agradeció todo el trabajo que se ha venido realizando".

9:35h |Omella: "Tengo que dar las gracias porque los periodistas nos han dado luz muchas veces. Eso no quita que a veces metemos las patas y cometemos errores. A lo largo de los años las cifras van cambiando y es verdad que a veces hemos preguntado a los periódicos de dárnoslas y no nos han respondido. Yo me he reunido con todas las asociaciones que vinieron aquí a la CEE y les escuché atentamente: esa es la actitud leal y no es echarnos piedras ni uno con los otros. Las cifras no nos llevan a ninguna parte, lo más importante son las personas. En la medida de lo posible vamos a intentar ayudarles. Pedimos perdón y queremos rectificar".

9:31h |Magán: "Si la reparación integral es solo para las víctimas de la Iglesia, ya lo estamos haciendo. Lo que pido es que sea para todas las víctimas de abusos en la sociedad"

9:28h | Omella: "A nivel social donde más abusos hay es en las familias: no creo que el celibato sea el problema. Sí que debemos formar las personas a nivel integral y en esas dimensiones afectivas, sexuales y psicológicas. Lo que veo también es que, unir ahora el tema de la llamada del Papa a informarnos de lo que ha sido la visita a los seminarios con el tema de los abusos no tiene nada que ver. El informe de los seminarios es positivo, pero siempre hay cosas que arreglar y hay que preparar el futuro"

9:25h | García Magán: "Las víctimas no son números. Aunque fuera una, cinco o seis, tendrían el mismo derecho al acompañamiento como si son decenas de miles. Se ha solicitado el Informe completo al Defensor del Pueblo también para luego nosotros hacer una reflexión profunda. La reparación integral abre distintas perspectivas: psicológica, espiritual y también, claro que sí, una reparación económica. Esta reparación deseamos que fuera para todas las víctimas, sin que se produjera una discriminación positiva o negativa. Todas las víctimas son víctimas [...] no es una cuestión de titulares ni de números".

9:21h | "La sociedad entera sabe sumar: no sabemos como ha hecho la encuesta, qué tipo de preguntas han hecho, hay una opacidad para llegar a una conclusión que no entendemos. ¿Por qué se quiere vender esa cifra? Por eso yo salí con esa decisión", remarca Omella

9:17h | Empieza el turno de preguntas y el cardenal Omella subraya que "en la historia siempre aprendemos todos muy tarde: por ejemplo durante siglos hemos vivido con la esclavitud y al final la sociedad se dio cuenta de que esto era un grave error y la esclavitud se abolió. Cuanto tiempo hemos sido conscientes de estos abusos en la sociedad y en la Iglesia hasta que nos hemos dado cuenta de que esto era una lacra y lo hemos afrontado. Hemos aprendido a escuchar a las víctimas: es horrible lo que ellos han vivido y cuando te lo cuentan se te pone la piel de gallina"



9:16h | En relación a otras informaciones, García Magán ha informado que Joan Enric Vives ha informado a los miembros de la Plenaria de la invitación cursada por el Dicasterio para el Clero a los miembros de la Asamblea Plenaria para una reunión de todos los miembros de la Conferencia Episcopal en Roma, el próximo 28 de noviembre.

En esta reunión se abordarán las conclusiones del trabajo realizado por los obispos que realizaron la visita a los Seminarios de España, al comienzo de este año.

9:14h | Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, García Magán recuerda que los miembros de esta Asamblea Plenaria han pedido perdón: "El estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta".

De todas formas, el Secretario General de la CEE ha subrayado que "un solo caso de abusos es intolerable": "La Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones. La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración".

9:13h | En relación a las recomendaciones propuestas por el informe del Defensor del Pueblo, los obispos de la Asamblea Plenaria han constatado que, en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo.

Los obispos han decidido encargar al Servicio de Protección de Menores de la CEE el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación. Este itinerario será ya implementado en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre.

9:12h | En relación a la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, el secretario general de la CEE remarca que los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría, que ha presentado el presidente del Despacho, Javier Cremades. La Asamblea Plenaria ha decidido posponer a la próxima Asamblea de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada al despacho Cremades&Calvo Sotelo en el mes de febrero de 2022.

9:11h | García Magán valora el Informe del Defensor del Pueblo quien fue invitado a asistir a esta reunión del episcopado español, pero declinó participar por motivos personales. En este sentido han realizado una primera aproximación a su trabajo valorando, de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro. Se han considerado también valiosas las recomendaciones propuestas en este informe.

Partiendo de esta realidad, la Asamblea Plenaria se une a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad, como señala el mismo informe. Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. Además, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda.

9:09h | "Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino"

9:05h | El cardenal Omella remarca que en la sesión extraordiaria de ayer "hemos manifestado y les manifiesto también el sentir de todos los obispos de dolor por el daño causado de algunos miembros de la Iglesia. El dolor y a la vez reitero la petición de perdón a las víctimas. Son ellos el centro y los tuvimos muy presentes. También manifestamos el trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y en su acompañamiento para prevenir los abusos. En eso estamos con los distintos trabajos que estamos haciendo"

9:04h | Comparecen ahora en la sede de la CEE el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, y el Secretario General de la CEE, Francisco César García Magán.

9:01h | Los obispos, que han participado tanto presencial, en la sede de la CEE, como de manera on line, trabajaron este lunes en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.

Una reunión que tuvo dos puntos del día: el estudio y la valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre, así como el estudio de la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal Española.

8:55h | En pocos menos de cinco minutos comenzará la rueda de prensa en la que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, y el Secretario General de la CEE, Francisco César García Magán, informarán en rueda de prensa de los trabajos de la reunión de la Asamblea Plenaria Extraordinaria celebrada el día 30 de octubre.

