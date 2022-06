Así te hemos contado la comparecencia del nuevo arzobispo de Valladolid, Luis Argüello

12:26 | Ricardo Blázquez afirma que ya tiene "la maleta hecha y si Dios quiere yo viviré en Ávila en la Casa Sacerdotal. La mayor parte de los residentes son compañeros de seminario, viviremos allí unas 20-25 personas".

12:24 | "Necesitamos una vocación laica que contribuya al bien común, que luche por la vida, que se contribuya a la acogida de los migrantes. Todas las vocaciones son imprescindibles en la vida de la Iglesia"

12:20 | "Nuestras diócesis tienen desafíos particulares, contrastes entre grandes ciudades y pueblos rurales, el desafío de las parroquias pequeñas, el patrimonio, el cuidado y la atención a las personas que pueden vivir en pequeños pueblos. En definitiva son los desafíos de la fe, de la comunión y de la misión"

12:17 | Empieza el turno de preguntas: "En principio mi compromiso con la CEE es por 5 años que culminaría en noviembre de 2023, pero yo pienso que la dedicación a una archidiócesis como la de Valladolid pide una dedicación exclusiva. Hasta noviembre seguiré siendo Secretario General y portavoz, pero es cierto que a partir del 30 de julio mi presencia en Madrid se verá reducida"

12:16 | "Hoy solo puedo prometeros que rezaré por vosotros. Rogad también por mí para que sea un pastor según el Corazón de Cristo. Me pongo a los pies de la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra en todas las advocaciones con las que se la venera en nuestra Diócesis, pero singularmente en sus títulos de Virgen del Tovar, Virgen de Lourdes y Virgen de San Lorenzo"

12:15 | "Le pido ahora al Señor que potencie lo bueno que hemos compartido, que perdone y restaure las heridas provocadas y que me regale la luz y fortaleza de su Espíritu –veni lumen cordium – para impulsar el camino de novedad apostólica que necesitamos en fidelidad a la misión recibida"

12:14 | "La nueva responsabilidad como arzobispo de Valladolid me insta a solicitar ser relevado como secretario general en la próxima Plenaria y a limitar mucho mi presencia en Madrid a partir del 30 de julio, día de la toma de posesión"

12:13 | "Tenemos muchos desafíos apostólicos compartidos y hemos de continuar buscando juntos la manera de afrontarlos desde la colegialidad episcopal y la comunión de todos quienes formamos parte de estas iglesias hermanas y cercanas"

12:12 | "Fraternidad y amistad ofrecida a todos, a las autoridades locales, regionales y estatales y a todo tipo de servidores públicos. Cercanía que quiero hacer llegar de manera especial a cuantas personas viven una especial situación de soledad, sufrimiento o pobreza. La Diócesis del Corazón de Jesús ha de empeñarse en hacer palpable su amor misericordioso a todos y, de manera especial, a quienes reproducen en su vida las heridas del Traspasado"

12:11 | "Quiero hacer llegar este primer saludo como arzobispo electo a las monjas contemplativas, a los religiosos y toda forma de vida de especial consagración. A las Cofradías, Asociaciones, Comunidades y Movimientos. A cada familia cristiana, iglesia doméstica y en ellas a los niños y jóvenes, a los mayores y enfermos. A mi familia de la tierra y del cielo"

12:10 | Toma la palabra ahora Don Luis Argüello, nuevo arzobispo de Valladolid: "Me presento ante vosotros con la encomienda recién recibida de ser sucesor de los apóstoles en esta querida Iglesia diocesana de Valladolid"

12:07 | "Expreso mi comunión cordial con este nuevo obispo y puede contar con mi colaboración. Hay diversas fórmulas el sentido y el alcance de la celebración eucarística que tendrá lugar el 30 de julio. La fórmula más sencilla es “inauguración del ministerio del nuevo arzobispo”. Es la fórmula que se utilizó para el Papa Francisco en Roma el día de san José en el 2013".

12:06 |El Papa ha nombrado Luis Argüello nuevo arzobispo de Valladolid: “Pedimos al Señor que te ilumine, fortalezca en la nueva misión que te ha sido confiada. Desde hoy y hasta ahora, 17 de junio a las 12, en la que se publica simultáneamente en Roma y en Valladolid, yo presidiré la diócesis en condición de administrado apostólica hasta el día 30 de julio, día de la ordenación episcopal de Don Luis".

12:05 | "En las últimas semana algunas preguntas me han preguntado, ¿no hay noticias?, refiriéndose al nombramiento del nuevo obispo. Manifiesto que me he encontrado contento y gratificado en la diócesis cumpliendo la misión que se me encomendó. Si no hubiera tenido buena salud habría pedido el relevo. Pues bien hoy puedo responder a aquella pregunta: sí hay noticias y estas son buenas"

12:03 | El cardenal Ricardo Blázquez recuerda el fallecimiento de los obispo eméritos de Oviedo y de Mérida-Badajos: "Con la muerte de Don Gabino y Don Antonio está desapereciendo una generación de obispos que le debemos tanto en la Iglesia en España"

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, comparecerá ante los medios de comunicación este viernes, 17 de junio, a las 12:00 horas, en la sala de prensa del Arzobispado, para informar de inminentes cambios en el Gobierno de la Diócesis vallisoletana.

Estará acompañado por su obispo auxiliar, don Luis Argüello.

Don Ricardo Blázquez, figura estudiosa, de profunda formación doctrinal y enriquecedor en la conversación

El cardenal Ricardo Blázquez Pérez nació en Villanueva del Campillo (Ávila) el 13 de abril de 1942. Hijo de agricultores, en su formación académica jugó un papel relevante su paso por la Pontificia Gregoriana de Roma, de los jesuitas. En España, el cardenal Blázquez ha desempeñado altas responsabilidades en la Universidad Pontificia de Salamanca, es autor de importantes obras teológicas y ha presidido en tres ocasiones la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

El 26 de mayo de 1992 fue designado obispo de Palencia y el 8 de septiembre de 1995 obispo de Bilbao. En esta última diócesis se ganó el cariño de todos en unos años muy complicados para el País Vasco, dada la actividad asesina de la banda terrorista ETA. Pese a la dureza de aquellos tiempos, D. Ricardo Blázquez puso en práctica más que nunca sus principios: humildad, trabajo, escucha y prudencia.

En el año 2005, fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Española.Ya en el 2010 fue nombrado Arzobispo de Valladolid. Quienes mejor le conocen, aseguran que su carácter abulense se nota en todas sus actuaciones y a Ávila sigue acudiendo a la búsqueda de sus raíces.

Don Luis Argüello, un obispo dialogante y de máximo compromiso social



Mons. Luis Javier Argüello García nació el 16 de mayo de 1953 en Meneses de Campos (Palencia). Estudió en Valladolid, en el colegio de los Hermanos de La Salle y luego en la Universidad, donde obtuvo la Licenciatura en Derecho Civil. Cursó los estudios eclesiásticos en el centro de los PP. Agustinos en Valladolid.



Fue ordenado sacerdote el 27 de septiembre de 1986 por la archidiócesis de Valladolid, donde ha desempeñado los siguientes cargos: formador en el seminario diocesano (1986-1997); vicario episcopal de la ciudad y miembro del consejo episcopal, durante tres etapas: (1986-1997, 2003-2009 y 2010-2011); delegado de Pastoral Vocacional (1997-2012); moderador de la capellanía del Monasterio de la “Concepción del Carmen” (1997-2011); rector del seminario diocesano (1997-2011); y miembro electo de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral (2003-2008).

Desde abril de 2016 es obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid. Un cargo que compagina con el de Secretario General de la Conferencia Episcopal Española desde noviembre de 2018. Sustituyó en el cargo al actual obispo de Ávila, José María Gil Tamayo.