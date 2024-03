Así funciona la nueva app para ayudar a familias que no llegan a final de mes: "Transparencia 100%"

España cuenta con toda una red solidaria para asistir a las familias más necesitadas, muchas de ellas pertenecientes a la Iglesia. Una de ellas que poco a poco va ganando más peso es 'Cirineo', una aplicación en la que puedes hacer tú donación para personas que no llegan a final de mes bien mediante un vale de supermercado o para recibir atención psicológica. El nombre de la app es en honor a la figura de Cirineo, que ayudó a Cristo a portar la cruz antes de de ser crucificado.

Carlos Martín y Nacho Guitard son los dos impulsores de 'Cirineo', que está a punto de cumplir su primer año de vida. El primero de ellos ha estado en el plató de'ECCLESIA al día' para explicar el funcionamiento de la app y cómo surgió la idea.

“Todo empezó porque Nacho veía cada día a una persona pedir dinero por la calle. Se llamaba Jordi. Nacho no se fiaba de a dónde iba a acabar el dinero que le daba y no siempre llevaba dinero efectivo, entonces lo que hacía era dejarle pagado todos los días un bocadillo y un café en el bar de enfrente. Jordi iba todas las mañanas al bar, consumía lo que Nacho le dejaba pagado y de esta manera surge hacer esto a gran escala”, ha relatado Carlos.

Setenta beneficiarios y casi 300 donantes

Los donantes (o cirineos, como les gusta llamarles a Carlos y Nacho) pueden ser particulares, empresas o instituciones. Para ser uno de ellos, basta con acceder a la web cirineov.es y podrás aportar la cantidad que desees: “La idea es que sea una ayuda recurrentre o puntual. Cada mes recibes un mensaje de la familia a modo de agradecimiento con foto a quien ayudas y el ticket de en qué se ha consumido tu donación, que pueden ser en supermecado o psicólogos”, ha explicado uno de los fundadores de 'Cirineo', haciendo hincapié en que la transparencia “es del 100%”.

Eso sí, Carlos Martín ha aclarado que ellos no seleccionan a las familias beneficiarias: “Hemos cerrado acuerdos con Redmadre y Cáritas para alcanzar a familias no solo en Madrid, estamos en Guadalajara, Barcelona y Lugo, y queremos estar en toda España y luego en Europa y Latinoamérica”, ha precisado.

Hasta el momento, 'Cirineo' ayuda a unas setenta familias, mientras que el número de donantes es de 277.

El 92% de los beneficiarios tienen hijos menores a su cargo

'ECCLESIA al día' también ha tenido la oportunidad de conocer el testimonio de algunos beneficiarios: “Cuando me llamaron me quedé sorprendida, nnca pensé que tendría esa suerte. 'Cirineo' nos ha ayudado mes a mes para comprar lo que realmente necesitas”comenta una madre con su hijo menor. “Es importante saber que no está solo, que hay gente generosa que nos ayuda”, asegura otra madre.

Y es que como recalca Carlos Martín, el 92% de las familias beneficiarias tienen hijos menores de edad a su cargo: “Tenemos el listado de las familias, y cuando les llamas para decirles que les vas a ayudar, pues un día malo se puede convertir en uno que no sabes cómo...”

A una de las personas que le cambió la vida 'Cirineo' fue Raquel Ortega, que ahora puede llegar a final de mes gracias a la solidaridad de los donante. Trabaja en una empresa de limpieza dos horas diarias, pero no le da para mantener a sus hijos: “Es una tranquilidad. Nacho se puso en contacto conmigo para explicármelo y me quedé sorprendida porque no me podía creer que gente que no conoces ayude a otras familias a la que no conoces”, ha manifestado en TRECE.