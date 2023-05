Así funciona 'Madre Mónica', grupos de oración que están en auge para pedir por la conversión de los hijos

Los grupos 'Madre Mónica' se extienden en las diócesis de nuestro país, especialmente en Córdoba, donde están presentes en al menos quince parroquias. Vinculados a las comunidades de religiosos agustinos, se tratan de grupos de madres (y padres) que se unen en oración ante el Santísimo para rezar por la conversión de los hijos que están atravesando por dificultades de algún tipo, tal y como haría la madre del santo.

Una comunidad que da mucha fuerza a las madres para salir adelante, tal y como ha comentado en 'ECCLESIA' en TRECE Pilar Fernández, coordinadora de los grupos 'Madre Mónica' en Córdoba.

En Córdoba estos grupos nacieron fruto de la casualidad, durante el verano de 2020, marcado por la covid-19. Fue cuando Pilar alquiló junto a su familia un apartamento en Cádiz. Justo debajo de la vivienda había una parroquia de San Agustín con la figura de Santa Mónica. Para Pilar fue una alegría tremenda, ya que durante años buscaba un templo donde estuviera la imagen de la santa, de la que es devota.

“El 27 de agosto, que es el día de Santa Mónica, coloqué sobre ella un ramo de flores y una bandera de España porque entonces lo estábamos pasando muy mal con tantos enfermos y muertos por el virus. Entonces se me acercó la coordinadora de la parroquia y le llamó la atención que estuviera allí y me dijo si pertenecía al grupo 'Madre Mónica'. Yo entonces no sabía ni lo que era y me explicó en qué consistía”, ha relatado Pilar Fernández en TRECE.

Cuando regresó a Córdoba del veraneo, se puso en contacto con el párroco de San Miguel para proponerle formar un grupo similar. El párroco le propuso a Pilar encontrar un grupo de personas que recen de manera constante para orar ante el Santísimo y el Rosario una vez a la semana. Y así fue.

“Hacemos oraciones ante el santísimo y decimos los nombres de nuestros hijos para rezar por ellos. Rezamos por los hijos de todos. Cuando algún hijo o una madre perteneciente al grupo tiene un problema grave o una situación difícil como una intervención quirúrgica o enfermedades mentales rezamos una vez a la semana ante el Santísimo, pero también todos los días desde casa. Esa semana se pone en el grupo de Whatsapp para que se rece por esa persona que está atravesando por un problema”, ha explicado.

Para concluir, Pilar Fernández ha animado a madres y abuelas formar estos grupos, ya que asegura merecer la pena: “El poder de la oración lo sentimos porque muchas madres con problemas gordos con sus hijos vemos que vuelven a la fe, se han resuelto problemas con adolescentes, incluso una curación o mejoría repentina importante. Te da paz saber que muchas madres rezan por ti y tus hijos. Si en su diócesis hay algún colegio o parroquia de agustinos que pregunten por estos grupos”, aconseja Pilar Fernández en 'ECCLESIA'