El momento que marcó la conversión de Caritina Goyanes: “Me cambió la vida”

Hace unos años a Carina Goyanes le cambió la vida radicalmente ya que su fe se transformó en algo vivo y real. Fue a través de los Retiros de Emaus. Nos contó en COPE hace unos años,el 23 de noviembre de 2018, este testimonio en el programa 'Artesanos de la fe' con Mario Alcudia y Sandra Madrid.Los retiros de Emaus llegaron a España en 2009, en la parroquia San Germán de Madrid. No se trata de un movimiento sino de un apostolado parroquial impulsado por laicos de la comunidad, una renovación espiritual basada en la lectura del capítulo 24 del evangelio de San Lucas. Se trata de unos encuentros de tres días para que las personas puedan recordar, descubrir o iniciar la experiencia de tener a Cristo presente en sus vidas

La historia de conversión de Carina

Carina, fue a un colegio de monjas, la religión estaba presente en su vida, creía en Dios pero "no lo sentía en el corazón". Cuando nació su hija le entró un miedo terrible, "tenía que frenar porque detrás de todo había un vacío", nos contaba. Fue en ese momento cuando alguien le habló de los retiros de emaus. Ella vivía una fe transmitida de padres a hijos, Dios era más "un algo" que "un alguien", eran unas normas moralistas, un "hay que ser buena". Se trataba de cumplir con lo que Dios decía. Todo cambió cuando hizo el camino de emaus y todo cambio bastante, "se plantó una semilla", se dio cuenta de lo engañada que habÍa estado, tenÍa un inmenso vacÍo, "no me daba cuenta de que tenía a Dios a mi lado, lo tenÍa todo pero faltaba Dios", contaba en COPE. Tenía un miedo a la pérdida que no le dejaba vivir tranquila, hizo muchos cursos de mindfulness, cursos de autoayuda pero no le sirvió para nada, seguía el vacío.

Decidió hacer el retiro

Cuando por fin fue al retiro y salió de allí se dio cuenta de que: "Emaus es una experiencia de amor absoluto, a partir de ahí empiezas a ver a Dios en tu vida, en cada momento" Todo fue cambiando y adquiriendo mayor madurez en su vida, además coincidió con que su hijo iba a recibir la Primera Comunión. Gracias a la experiencia que hizo en Emaús pudo entender lo que implicaba la Primera Comunión para su hijo: "Iba a recibir a dios" nos decía. El cambio lo empezó a notar en que ya no rezaba a algo sino que había empezado a hablar con alguen y a darle las gracias por todo.

Una relación profunda con Dios

Para ella los retiros fueron una "experiencia absoluta de amor" que hasta el momento era algo desconocido, nunca se había planteado la posibilidad de tener una relación así con Dios, lo tenía aparcado: "El descubrir que dios te quiere y que está a tu lado es lo mas grande que te puede pasar". Incluso llegó a realizar una alianza con la virgen y supo que esa decisión venía de Dios: "Si has caído aquí es la voluntad de Dios", decía. Hacer la alianza de la virgen supuso para ella introducir una madre en su vida y se dio cuenta de que se trata de una alianza injusta, ya que ella nunca podría darle lo que ella le regalaba día a día.