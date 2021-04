Asenjo agradece al Papa haber acelerado su relevo por motivos de salud y elogia a Saiz Meneses: "Acogedle"

Bajo el bello repicar de las campanas de la Giralda el Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo, ha comparecido en la Archidiócesis para comunicar que el Papa Francisco ha nombrado al actual obispo de Terrasa, Mons. José Ángel Saiz Meneses, nuevo titular de la sede hispalense.

Las campanas de la Giralda repican por la noticia del nuevo Arzobispo de Sevilla #NuevoArzibispoSevillapic.twitter.com/IGctLsC6Jg — Archisevilla (@Archisevilla1) April 17, 2021

Será el sábado 12 de junio, a partir de las doce del mediodía, cuando tendrá lugar la toma de posesión en la Catedral de Sevilla.Durante su comparecencia ante la prensa, Mons. Asenjo ha aclarado que será el administrador apostólico hasta que se produzca la toma de posesión, y se ha mostrado muy agradecido a quienes le han apoyado a lo largo de estos doce años en la extensa y compleja Archidiócesis sevillana.

“Mi primer sentimiento es de gratitud es a Dios Nuestros Señor, que me ha sostenido y acompañado a través de mis 52 años de sacerdote y 24 como obispo. Todo es obra de Dios, quien nos da a través de su espíritu el querer y el obrar. Gratitud a Dios y a la Santísima Virgen que me ha acompañado, me ha mimado as lo largo de mi etapa de niño, adolescente, sacerdote y obispo. Ha ocupado un lugar preferente en mi vida y le doy las gracias más expresivas”.

Mención especial ha hecho al Papa Francisco, a quien agradece que haya acelerado su relevo “teniendo en cuenta las limitaciones de mi vista, cada vez mayor”. Además, ha resaltado la comunión estrecha y sincera con su persona y su magisterio. A sus colaboradores más estrechos y sacerdotes les ha definido como sus manos y pies para llegar a toda la diócesis, y ha hecho extensiva gratitud a laicos, seglares y fieles.

Mons Asenjo califica a @BisbeSaiz como hombre de “muy buen talante, temple, hombre jovial, alegre, positivo, de consenso y paz, capaz de construir puentes, con mucha experiencia pastoral y de gobierno. Va a representar muy bien en Sevilla a Jesucristo” #NuevoArzobispoSevilla — Archisevilla (@Archisevilla1) April 17, 2021

Tras poner fin al capítulo de agradecimientos, Mons. Juan José Asenjo ha mostrado su satisfacción por que sea Mons. Meneses su relevo, a quien califica como una persona magnífica, jovial, alegre, positivo, un hombre capaz de construir puentes y de paz”.

A ello se suma, asegura, ser una figura “con mucha experiencia pastoral y de gobierno. Va a representar muy bien en Sevilla a Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir y entregar su vida por todos”. Así las cosas, el todavía Arzobispo de Sevilla ha instado a los fieles a acogerle en su seno: “Será un excelente Arzobispo, estoy seguro. Acompañadle, acogedle, arropadle. Los arzobispos necesitamos a nuestros fieles. Acompañadle porque lo necesitará. Es una diócesis muy grande, muy extensa con muchas instituciones culturales, sanitarias...”

A lo largo de estos doce años de gestión en Sevilla, son muchas las actividades e iniciativas que se han impulsado en la sede hispalense. Mons. Asenjo ha resaltado el esfuerzo de sus antecesores y sus colaboradores a la hora de conservar el patrimonio religioso de la capital andaluza: “El patrimonio de Sevilla y de la diócesis está bien conservado. Queda la cara norte de la Giralda, y yo espero que la pandemia cambie y vuelvan los turistas a la Catedral, y tengamos dinero para restaurar esa parte”, ha subrayado.

En cuanto a los momentos más difíciles vividos en 2009, el prelado apunta que han sido muchos, ya que se trata de una diócesis extensa, pero ha querido disculpar a aquellos “que le han podido hacer algún mal”.

Sobre las quinielas que se habían hecho en los últimos días sobre qué obispo podría tomar el relevo de Mons. Asenjo, se ha mostrado comprensivo y respetuoso con la prensa, si bien apuntaba que “el hecho de que no apareciera Mons. Meneses en las quinielas es porque hemos sido capaces de guardar el secreto”.