El arzobispo de Valencia, en la misa por las víctimas de la DANA: "No dudéis de que Cristo también está junto a vosotros"

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, apela al consuelo mutuo “con palabras de fe y de esperanza” para que los damnificados por la DANA superen lo vivido estas semanas en algunos municipios de la provincia de Valencia y de Castilla-La Mancha.

En la homilía durante la misa celebrada en la Catedral de la Almudena “como apoyo espiritual” a los afectados y elevar oraciones por el eterno descanso de las víctimas, Benavent se ha mostrado confiado por que esta Eucaristía “ayuden a todos los que sufren alguna consecuencia de estas inundaciones, y especialmente a quienes han perdido algún ser querido, a sobrellevar con más esperanza estos momentos, a mitigar el terrible sufrimiento que están pasando”.

Y es que como ha manifestado el titular de la archidiócesis valenciana, lo acontecido en el Este español el pasado 29 de octubre “nos han consternado a todos”, haciendo difícil que las palabras sean suficientes “para decir un mensaje de esperanza” para aquellos que han fallecido en las inundaciones, familiares que han perdido un ser querido o sus vidas han quedado rotas tras perderlo todo.

“Cuando he tenido la ocasión de visitar las localidades afectadas y saludar a las personas he percibido la tristeza de sus miradas, su dolor y su sufrimiento, os puedo asegurar que he vivido esta experiencia”, ha lamentado Enrique Benavent durante su alocución.

Una misa que pretende ser "“un gesto de cercanía" para los que sufren

En este sentido, Benavent ha destacado que esta misa en la catedral madrileña oficiada por los obispos españoles en la semana en la que están celebrando la Asamblea Plenaria, pretende ser “un gesto de cercanía y de solidaridad con todos los que están sufriendo”.

“Deseamos que la cercanía y la solidaridad de la Iglesia os conforte y el sufrimiento se vea compensado por el afecto de todos”, ha expresado el arzobispo de Valencia en nombre de los 107 obispos que han concelebrado la Eucaristía, además del Nuncio Apostólico de España, Bernardito Auza.

Benavent agradece la ola de solidaridad con valencia: "Algunos han arriesgado su vida para salvar la de los demás”

Durante la homilía, el arzobispo de Valencia ha ensalzado la ola de solidaridad que ha traído la tragedia desde todos los rincones de España y fuera de nuestras fronteras en forma de miles de voluntarios que se desplazaron a las zonas afectadas para contribuir en las tareas de reconstrucción.

En este sentido, Benavent ha destacado la labor de instituciones, cuerpos de seguridad, servidores públicos o personas anónimas que “han arriesgado su vida para salvar la de los demás”, muchos de ellos jóvenes voluntarios que “de una manera espontánea se han ofrecido para ayudar a los afectados”.

“Todo esto es una manera de acercarse a todos los que están sufriendo para aliviar en lo posible su dolor, para sembrar esperanza en su corazón”, ha agregado Enrique Benavent, que ha agradecido la cercanía de los voluntarios con los afectados de manera desinteresada. “Una solidaridad cristiana es una solidaridad desinteresada”, ha puntualizado.

El arzobispo de valencia muestra la cercanía de la iglesia con las víctimas: "no estáis solos"

En este punto, Benavent también ha hecho alusión a la labor de la Iglesia y su cercanía hacia los que sufren: “No estáis solos: Además de nuestra cercanía no dudéis de que Cristo también está junto a vosotros. La presencia de las iglesias de España representadas por sus pastores, la cercanía del Santo Padre expresada en tantos gestos, que nos ha tenido presentes en sus oraciones y que nos ha manifestado su dolor, y todas las muestras de afecto que nos han llegado son expresión de unos sentimientos profundamente cristianos”, ha señalado.

A continuación, el titular de la archidiócesis de Valencia hacía un llamamiento a la esperanza de los cristianos, y que ha estado muy presente en los gestos de tantas personas que han ayudado a las víctimas de la catástrofe natural.

“En todos estos gestos se ha sembrado esperanza, porque las personas se han sentido queridas, se ha aliviado su soledad y su tristeza, han experimentado en ellos una mano amiga. Ahí han estado muchos jóvenes y adultos cristianos movidos por un compromiso de fe y, gracias a ellos, el anuncio de la esperanza cristiana, se hace más creíble”.

Al final de la homilía, Benavent ha hecho referencia al amor de los valencianos hacia su patrona, la Virgen de los Desamparados, que ha estado muy presente durante estas tres semanas trágicas para el pueblo valenciano y cuya imagen ha presidido la Eucaristía en el templo madrileño.

“Ella compartió el sufrimiento de su Hijo y comparte también el sufrimiento de todos los que sufren en estos momentos. Pero ella en la cruz no es únicamente una mujer que sufre, es una mujer creyente: en ese momento su fe es más fuerte que su dolor. No nos fijemos únicamente en su dolor, fijémonos en su fe: ella vive con la certeza de que Dios no abandona a su Hijo. Que todos los afectados tengan también la certeza de que Dios no ha dejado de amarlos y de que no han sido abandonados por Él”, ha manifestado.

Al final de la misa, los obispos se han colocado en la nave central de la Catedral de la Almudena para unirse a la oración por los difuntos de la DANA, que ha realizado el arzobispo Benavent, quien se ha dirigido al altar ante Cristo para llevar a cabo la oración.