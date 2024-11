"Mañana se cumplen tres semanas": El lamento y las quejas de los afectados por la DANA que siguen sin recibir las ayudas

El Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento impulsado por el Gobierno nacional, no está obteniendo los resultados esperados. Miles de afectados de los 78 municipios de Valencia, continúan manifestando sus quejas en vista a la falta de comunicación y medios para poder solicitar esas ayudas.

LAS AYUDAS SIGUEN SIN LLEGAR: "MAÑANA SE CUMPLEN TRES SEMANAS"

Jessica Hidalgo es una de esas tantas personas que se han visto afectadas por la DANA y que todavía no han recibido ninguna ayuda. "Estamos todos de bajón. Llevamos tres semanas y estamos intentados volver a la normalidad. Estamos vivos pero no viviendo. No tenemos para comprar, no tenemos trabajo, ni coches, tampoco tenemos las furgonetas del trabajo, esto no es vida", afirma en 'Trece Al Día'.

Además de no haber recibido ninguna ayuda, Jessica está ayudando a gestionar los trámites para las casas de sus dos abuelas, que también han sufrido las consecuencias de la DANA. "Tenemos afectadas las dos casas de mis abuelas, se han tenido que ir con sus dos hijos a vivir fuera. Estamos gestionando las ayudas de personas que tienen más de 80 años. Tienes que entender cómo se tramita, tener Internet, que hasta hace poco no teníamos y acceder a ese trámite. Hemos solicitado la ayuda de la Generalitat de 6.000 euros y tampoco nos ha llegado, no nos ha llegado nada. Mañana hace tres semanas de esta catástrofe", reitera esta vecina de Paiporta.

EL PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS SE ABRIRÁ MAÑANA

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el plazo para la solicitud de ayudas a pymes y autónomos se abrirá mañana, con el objetivo de que se paguen "en diciembre, es decir, con una rapidez máxima", ha insistido.

Esta vecina de Paiporta también tiene un negocio de reformas y pinturas que también ha sufrido las consecuencias de la riada. "Estamos en la empresa intentando limpiar el taller, salvando máquinas y herramientas. Con los recursos que tenemos estamos intentando salir hacia adelante y retomar la actividad lo antes posible. La empresa es de reformas y pinturas, que es lo que más hace falta ahora", asegura.

"Mañana", ha repetido el ministro, "se podrán presentar esas solicitudes y la Agencia Tributaria procederá al pago de las ayudas en las próximas semanas, en el mes de diciembre, es decir, con una rapidez máxima, con una cuenta bancaria y haciendo los ingresos pertinentes".

Jessica explica que, al final, "la mayoría de los negocios se han visto afectados al estar en plantas bajas". "La única iniciativa que se ha movido es la del empresario Juan Roig. Nos han contestado justo hoy diciéndonos que estábamos seleccionados, pero aún no la hemos recibido. Nos ha llamado él personalmente para preguntarnos por la situación de la empresa", asevera.