Argüello lamenta que "algunos sectores de izquierda" estén sucumbiendo a la insolidaridad del postcapitalismo

«Estamos en un postcapitalismo en el que se producen alianzas extrañas. Desde el punto de vista antropológico, gente que se cree muy de izquierdas está a favor del postcapitalismo. Y desde un punto de vista del capital o de las finanzas, lo están también grandes corporaciones multinacionales, porque el postcapitalismo lo que quiere es menos gente: porque sobra gente por las máquinas y porque sobra gente para dar de comer a todos. Desgraciadamente, algunos sectores de la izquierda caen en la trampa de la propuesta postcapitalista y defienden antropologías individualistas e insolidarias». El secretario general de la CEE, Luis Argüello, ha lamentado este jueves 29 de septiembre el posicionamiento político de «algunos sectores de izquierda» en el momento histórico que se etá viviendo.

«No se puede dejar a la gente tirada»

El arzobispo de Valladolid ha hecho esta reflexión al ser preguntado, en rueda de prensa a la conclusión de los trabajos de la Comisión Permanente, si en la actual situación económica, con una alta inflación —de un 9% en este mes de septiembre— y los altos precios de productos básicos de la cesta de la compra, la Iglesia española estaba a favor de la subida de impuestos o de su bajada.

La Iglesia, ha respondido el portavoz de la CEE, «no tiene una opinión propia al respecto». «Evidentemente hay un problema», ha constatado. «Y el estado del bienestar tiene que dar una respuesta. Pero cuál sea la respuesta fiscal adecuada es discutible. Hay propuestas socialdemócratas que dicen que es mejor para la recaudación subir los impuestos y hay propuestas liberales que dicen que se recauda más si se impone menos. Nosotros no podemos decir una cosa u otra. Lo que no es discutible es que no se puede dejar a gente tirada en una cuneta».

Más peticiones de ayuda para material escolar

Argüello ha señalado también que a lo largo de este mes de septiembre, inicio del curso escolar, se han producido «múltiples peticiones de ayuda para material escolar», ante la imposibilidad de poder utilizar el del año pasado, pues se está poniendo en marcha un nuevo currículum. «Hay muchas familias que tienen dificultades para hacerse con estos libros. A eso hay que añadir lo que ya se percibe: otro tipo de ayudas directas que tienen que ver con el recibo de la luz y —aunque no tanto todavía— con la calefacción».