La Archidiócesis de Toledo crea una comisión para asesorar a los sacerdotes en el uso de nuevas tecnologías

Siguiendo las instrucciones del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, la Archidiócesis pondrá en marcha una comisión por el buen uso de Internet, y que podría estar en marcha este mes de julio, aunque no comenzará a operar hasta septiembre.

En su carta pastoral de finales de mayo, Cerro instaba a los fieles a hacer uso de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías (dispositivos móviles, ordenadores...) con el fin de que la evangelización se haga más presente, aunque siempre desde “la caridad” y la “vivencia de los valores morales que nos marcan los mandamientos”, se puede leer en el documento.

No obstante, el titular de la Archidiócesis de Toledo es consciente de que esta revolución tecnológica constituye una oportunidad para la evangelización, pero también “un reto en el que no faltan dificultades y peligros”.

Por ello, Francisco Cerro pide a los sacerdotes aprovechar el mundo digital y las redes sociales “con audacia y creatividad para llegar a personas y a ámbitos de nuestra sociedad a las que no se podría hoy llegar si no es por estos medios. Pero tiene que ser en fidelidad al mensaje del Evangelio”, subraya.

Expertos en Comunicación y Teología para asesorar en el uso de nuevas tecnologías

El provicario general de la Archidiócesis, Raúl Muelas, es el encargado de coordinar esta comisión. En declaraciones a ECCLESIA, ha explicado que estará constituida por un total de seis personas, entre las que se encontrarán expertos en la comunicación y teólogos.

Entre las competencias de la comisión para el buen uso de Internet, Raúl Muelas destaca el papel de asesoramiento a todos aquellos sacerdotes que “quieran abrir canales de comunicación virtual a través de las redes sociales y no sepan cómo hacerlo, o canales institucionales o personales desde las parroquias”.

En este sentido, precisa Muelas, el papel de los teólogos será importante: “El universo de la red es tan grande que la gente lee cosas y los diocesanos pueden dirigirse a un organismo que diga si esto que leo coincide con la Doctrina Social de la Iglesia para así asesorarles. Es un subsidio para quien quiera moverse por el mundo de las redes y que presta la diócesis, dando pautas para el buen uso de las redes scoiales”, ha precisado en ECCLESIA.

No es ningún secreto que buena parte de los párrocos son de edad avanzada, por lo que el uso y manejo de las nuevas tecnologías es más complicado. Consciente de ello, el coordinador de la comisión ha asegurado que algunos de ellos han mostrado interés por este campo de trabajo, poniendo como ejemplo a un religioso ya jubilado de 78 años: “Le propuse hacer un canal de Youtube en el que yo le grababa sus homilias para colgarlas en Youtube, y ya tenemos más de treinta vídeos, algunos de ellos con 1.800 visualizaciones. Ha descubierto lo mucho que se puede hacer en las redes sociales. Este ejemplo es el que queremos que cunda entre otros sacerdotes, ofreciéndoles asesoramiento técnico para dar de alta sus perfiles”, ha expuesto Muelas.

“Que conozcan las posiblidades que existe como Instagram, Facebook o Twitter, o emplear aplicaciones de mensajería como el Whatsapp, que sirve a los párrocos para comunicar directamente actos de la parroquia. Nadie lee ya carteles en la puerta de la iglesia, por lo que se les hacen llegar a través de estos grupos”, ha continuado afirmando.

La Iglesia de hoy y del futuro pasa por las redes sociales para llegar a los jóvenes

El provicario general de la Archidiócesis de Toledo también ha incluido entre los objetivos de la comisión, los peligros que constituye el uso de Internet: “Nos tiene que mover la caridad y no faltar a ella dando pábulo a falsas noticias. Establecer también un pequeño protoloco en cuanto a perfiles oficiales que es bueno tener, que en los perfiles personales no seamos motivo de escándalo y ser ejemplares, no aprovechar nuestros cargos para verter opiniones estrictamente personales, para no dar sensación de que es la postura oficial de la Iglesia o la parroquia”, ha detallado.

A juicio de Raúl Muelas, la Iglesia de hoy y la del futuro pasa por las nuevas tecnologías para llegar la Buena Noticia a los más jóvenes: “Es un campo que no podemos dejar dse lado, porque hoy por hoy es un modo de llegar a muchas personas. Tenemos que formarnos bien en las redes sociales”, ha expresado.