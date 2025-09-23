La archidiócesis de Toledo aparta a un sacerdote detenido en Torremolinos y "reprueba cualquier conducta delictiva que haya podido cometer"

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote perteneciente a la archidiócesis el pasado domingo, 21 de septiembre, en la localidad malagueña de Torremolinos, y lamenta “profundamente” los hechos que han provocado esta detención.

En el comunicado, la archidiócesis reprueba a su vez “cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer".

La archidiócesis de Toledo también ha expresado su “plena confianza en la justicia”, mostrando su disposición a colaborar con ella, pese a que “la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido”.

A su vez, la nota de prensa ha precisado que el Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado de manera cautelar al sacerdote detenido “del ejercicio del ministerio y de su oficio”.

Finalmente, el Arzobispado ha querido pedir perdón “al Pueblo de Dios por los daños morales” que puedan ocasionar estos presuntos delitos del sacerdote de la archidiócesis castellano-manchega.