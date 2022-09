Antonio Sánchez, futuro sacerdote: "Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras"

Antonio Sánchez Franco tiene 29 años y es de Llano de Brujas (Murcia). Es el mayor de cuatro hermanos, de una familia creyente. Su día a día siempre ha sido muy cercano a la parroquia ya que su padre era el sacristán y su madre catequista. Cuando de pequeño le preguntaban sobre qué quería ser de mayor “siempre contestaba que obispo”, recuerda entre risas en una entrevista concedida a la diócesis de Cartagena.

A los siete años comenzó a colaborar como monaguillo y así fue creciendo alrededor de la Iglesia. “Estar a diario en la parroquia era mi vida normal, junto a mis estudios y mis amigos”, recuerda. A medida que fue pasando el tiempo, Antonio seguía involucrado en la comunidad parroquial, colaborando con Cáritas y participando en una cofradía. Sentía que el Señor le llamaba a algo más, pero él no quería darle importancia. Incluso llegaba a molestarse cuando le preguntaban si finalmente quería ser sacerdote. “Hoy día no está de moda ser cura y yo decía que ya colaboraba y respondía al Señor con todo lo que me pedía”. Finalizada su formación en Servicios en Restauración, continuó trabajando y estudiando Panadería, Repostería y Confitería, dejando siempre dos tardes libres para seguir como catequista. Pero el Señor le seguía llamando “con más insistencia”, aunque su respuesta seguía siendo “no, yo no”.

Su padre se puso enfermo y su ejemplo de vida y de fe sirvió de testimonio a Antonio. “Mi padre nos decía que si el Señor nos llama a algo pues no vamos a desoírlo; a cada uno nos da lo que podemos llevar”, explica. Estas palabras calaron hondo, haciéndole replantearse su vocación: “Sacerdote, ¿por qué no?” resonaba entonces una y otra vez en su cabeza. “El Señor me volvió a tocar muy fuerte y le pedí a la Virgen que me iluminara. Mi respuesta entonces fue: Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, pero contigo”.

Una experiencia única

Llegó el verano y, aunque no le gusta mucho la playa, todo se dio a favor para que pudiera asistir a una convivencia del seminario: “Fui a pasar esos días con la convicción de que ese no era mi sitio, pero finalmente sirvió para cerciorarme de que el Señor sí me estaba llamando, sí me quería para Él”. Ahí pudo descubrir que había muchos más chicos de los que él imaginaba con sus mismas inquietudes, incluso más jóvenes que él y de los que le llamaba la atención su valentía para seguir a Cristo a pesar de su corta edad. Fue en este momento cuando el rector del seminario le formuló aquella pregunta sobre cómo se veía en el futuro y cuya respuesta cambió el rumbo de su vida.

Septiembre fue un mes determinante, de nervios y preparación, con su ingreso en el seminario. Cuando pasó la puerta, inmediatamente se dio cuenta: “Había encontrado la horma de mi zapato, la chaqueta que mejor me quedaba, y descubrí una gran familia”. Este ha sido el lugar donde se ha formado durante los últimos años para llegar al sacerdocio, aprendiendo a ser de Cristo y configurando su corazón con Él. Considera que el camino de la vocación es “un camino de rosas, pero también con sus espinas” del que asegura que no cambiaría nada.

Este domingo, su ordenacion sacerdotal

En los días previos a su ordenación sacerdotal, que será el próximo domingo 11 de septiembre, a las 20:00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Lágrimas de Llano de Brujas, siente el deseo de entregar su vida a Jesucristo “para ayudar a muchas almas a experimentar el amor de Dios”. Además, se muestra agradecido a sus formadores, su parroquia y también a la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura, donde ha servido como diácono durante el último curso y considera que su ordenación “no es un culmen sino un empezar”.