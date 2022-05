Antonio Jesús Pérez: "Los sacerdotes tienen que estar con el pueblo y participar de la vida de la gente"

La archidiócesis de Granada ha emitido una entrevista al nuevo vicario episcopal para el clero, Antonio Jesús Pérez Martínez. En ella ha tratado varios temas que afectan de lleno al mundo del sacerdocio. Sobre los posibles problemas más importantes que acucian hoy al sacerdote ha indicado que “los sacerdotes tienen que estar con el pueblo, tienen que participar de la vida de la gente”.

Además, Pérez ha explicado que “hay pocos sacerdotes y los que estamos tenemos que ocuparnos de muchas tareas. Cuando uno tiene tantas cosas que atender se concentra solo en la actividad sacramental, que es lo que la gente te requiere de primera mano, pero eso no agota la dimensión de la vida sacerdotal. Es verdad que hay que desarrollar los ministerios laicales, pero el sacerdote tiene que estar en medio del pueblo. Si no escucha a Dios para escuchar al pueblo, como dice el Papa Francisco, ni escucha al pueblo para escuchar a Dios, su tarea de la celebración sacramental sería una tarea a la que le faltaría lo fundamental, que es vivir y hacer la experiencia de la comunión del pueblo fiel de Dios”.

"Somos sacerdotes las veinticuatro horas del día"

“Por otro lado, también es cierto que hay como una especie de dispersión interior. Vivimos en una sociedad muy fragmentada. Nosotros somos hijos de nuestro tiempo y a veces la unidad de vida cuesta. Podemos ayudarnos entre nosotros al darnos cuenta de que somos sacerdotes las veinticuatro horas del día, no en un momento puntual. En una sociedad tan globalizada como esta en la que estamos, yo observo que quizá la comunión se vive de forma más raquítica que quizás en otra época de la vida de la Iglesia. En una sociedad hiperconectada tal vez podemos vivir la soledad y el aislamiento de manera más cruel todavía. Por eso la importancia de cuidar esos espacios de comunión”.

Respecto a la nueva labor que va a desempeñar en la vicaría del clero, afirma que “es una ayuda a una de las tareas fundamentales del ministerio episcopal, que es precisamente el cuidado de la comunión con los sacerdotes, porque el sacerdote prolonga el ministerio episcopal a todos los rincones de la vida de la diócesis. Se trata de que esa relación de comunión y de fraternidad fluya, sea constante, cotidiana, y una relación de cuidado una relación de atención a los más necesitados, a los sacerdotes más débiles que más lo necesitan, el clero joven y el clero mayor”.

Sobre lo que necesitan los sacerdotes, Pérez afirma que “cercanía, presencia y escuchar lo que cada uno puede tener en el corazón. También es importante orientar, tanto en la formación espiritual como en la formación intelectual. Una de las cosas importantes que hace la Vicaría del Clero es facilitar una formación permanente en la vida del sacerdote. Siempre tenemos que estar al día, no como si fuésemos funcionarios, sino para profundizar en los misterios de Cristo”.

Retos a afrontar

“Son cuatro años los que vienen por delante y yo creo que el único reto precisamente es ponerme al servicio de los sacerdotes y del obispo en lo que me reclamen. Creo que el reto que tenemos durante estos cuatro años es crear esos espacios de comunión, fomentar mucho la comunión entre nosotros, fomentar también una formación espiritual e intelectual seria. Una formación que podríamos llamar recia, pero no porque dependa de una mejora de la calidad, sino porque hay un deseo grande de ir juntos hacia Dios. El Sínodo no está ayudando a cada uno de nosotros a ver que juntos tenemos que ir a Dios”.