Antonio Bellella: "Los consagrados no estamos aquí para ser muchos, sino para anunciar el Evangelio "

“Somos en relación”. Algo que no solo es el lema de la 'Semana Nacional de Vida Consagrada' del Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR) sino “el vínculo de la vida consagrada, tanto con Dios, como con el resto de la comunicada cristiana”. Así lo ha explicado Antonio Bellella, director del ITVR, que ha explicado que la eficacia de la vida consagrada no depende ni del número de religiosos ni de obras, sino de “su relación" con Cristo: "Los consagrados no estamos aquí para ser muchos, sino para anunciar el Evangelio. Y eso no se puede hacer si no hay relación".

Con ponentes entre los que se encuentran el cardenal comboniano Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo de Diálogo Interreligioso, así como el cardenal claretiano Aquilino Bocos, dara comienzo la 51ª Semana Nacional de Vida Consagrada que se celebrará en formato híbrido del 20 al 23 de abril.

La vida religiosa sigue siendo una realidad

Este encuentro pretende reconocer la vida religiosa, que "sigue siendo una realidad, aunque afectada por el envejecimiento, que cuenta con vida joven, y una presencia activa en todos los ámbitos de nuestra sociedad", destacó Fernando Prado, director de Publicaciones Claretianas que participó en la presentación.

La categoría "relación" es un concepto "que nos constituye –somos relación–, nos construye –somos en relación–, y nos brinda una clave fundamental para expresar la identidad cristiana y la de la vida consagrada en las circunstancias actuales. De hecho, la historia de la salvación es una historia relacional; se comprende así que todo lo que es cristiano sea también relacional".

Un momento histórico

La Iglesia está haciendo en este momento histórico "un serio esfuerzo para responder al interrogante sobre cómo deben ser sus relaciones ad intra y ad extra. Clara prueba de dicho empeño es el actual sínodo de la sinodalidad", ha explicado Bellella. De hecho, la sinodalidad, la comunicación, la soledad, el diálogo interreligioso, la ética del cuidado, las nuevas relaciones o la casa común serán otros de los ejes del encuentro.

Por eso, la relación es una palabra capaz de convertirse en acciones, y transformar el contexto concreto, y también la realidad en su conjunto", recalcó Bellela. Además, el Sínodo “nos invita a una nueva propuesta de relaciones intraeclesiales y extraeclesiales". Además, destacó, “el momento que estamos viviendo nos hace apostar por esta sinodalidad, que tiene que ver con todos los aspectos de la vida humana”. De este modo, queda reflejado en el programa del la Semana: "Somos relación, somos en relación".

La Semana de Vida Religiosa se celebrará en formato bimodal –presencial y online– y se ha dirigido con especial intensidad este año a los religiosos jóvenes. De hecho, ya son 100 los menores de 35 años inscritos.