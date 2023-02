Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis: "Mi hijo supo abrir de par en par las puertas a Cristo"

Este viernes, 24 de febrero, se estrena en toda España la película, 'El cielo no puede esperar', sobre la vida de Carlo Acutis, el joven británico-italiano que falleció el 12 de octubre de 2006 como consecuencia de una leucemia fulminante.

Tenía solo 15 años y, desde entonces, la vida ejemplarizante de este adolescente “de andar por casa”, entusiasta del saxofón, los videojuegos y la informática, se ha difundido con una fuerza imparable entre los jóvenes, hasta el punto de que su nombre sigue siendo hoy trending topic en Google y en las redes sociales. La película ofrece una decena de testimonios de enorme impacto de jóvenes y no tan jóvenes que han dado un vuelco a sus vidas por intercesión de Carlo Acutis. La película recorre también los hitos biográficos del propio Acutis en parte recreados mediante escenas de ficción en las que interviene un actor que guarda un asombroso parecido físico con Carlo.

Sabiendo que iba a morir, Carlo Acutis ofreció todos sus sufrimientos por la salvación de muchos. Y no solo su intercesión resultó decisiva para curar al niño brasileño Matheus de una mortal malformación congénita en el páncreas, cuyo milagro sirvió para que el Papa Francisco lo beatificase el 10 de octubre de 2020, sino que su poder intercesor sigue siendo hoy más activo que nunca. No en vano se cuentan ya por centenares las gracias y favores obtenidos por su mediación.



ECCLESIA ha hablado con la madre de Carlo Acutis, Antonia Salzano, para saber cómo se siente ante el estreno de la película del director José María Zavala.

¿Cuáles son sus sensaciones ante el estreno de la película 'El Cielo no puede esperar'?

Obviamente, estoy muy agradecida a José e Inés Zavala porque hacer una película sobre la vida de Carlo es una gran ayuda para los jóvenes que les puede servir para reflexionar sobre lo que fue una vida sencilla, la vida de un joven de hoy, un chico contemporáneo que vivió una vida ordinaria como todos, pero que supo, como dijo Juan Pablo II, “abrir de par en par las puertas a Cristo”. Y así, su vida ordinaria automáticamente se convirtió en extraordinaria.



Cuando Cristo irrumpe en nuestra vida, todo se transfigura, se transforma, y por eso creo que para los jóvenes, ver a un joven de hoy usando ordenadores y jugando a videojuegos puede ser una gran ayuda. Estos medios presentan cosas bellas, pero también muchos peligros, y ver cómo Carlo fue capaz de transformarlos para bien, creo que es una gran lección y también un signo de esperanza porque siempre hay que ser optimistas. Los jóvenes tienen muchos recursos y creo que esto puede ayudar realmente a comprender mejor cómo también hoy, a pesar de la modernidad, Cristo es siempre el mismo y nunca pasa de moda. Cristo no quita nada, más bien añade.

¿Qué podemos esperar de la película que se estrena este viernes en toda España?



La película es bastante realista y hay muchas reflexiones muy interesantes. Carlo fue un gran evangelizador: hizo exposiciones que están recorriendo el mundo, entre ellas la de los milagros eucarísticos, que creo que es la más importante. Carlo, siendo catequista desde los 11 años, se dio cuenta de que muchos jóvenes dejaban de ir a misa y no entendían la importancia de los sacramentos.

Creo que hoy la gente debe redescubrir la belleza de la Iglesia: los sacramentos son elegidos por la Santísima Trinidad y eso Carlo lo había comprendido profundamente. Al hacer estas exposiciones quería mostrar y hacer comprender a la gente que debemos ir siempre más allá y entender que Dios ha elegido a la Iglesia para darnos los sacramentos, incluidos su Cuerpo y su Sangre, a través de la Eucaristía, que está en el centro, igual que Dios está en el centro entre nosotros. Esto, creo, es lo más hermoso y lo que hizo de Carlo el chico único y especial que era.

En el tráiler de la película se escucha a una persona decir que Carlo era “un ángel para los jóvenes”. Hemos hablado y escrito mucho de Carlo, pero, ¿qué es lo que más le impresionaba de él?

Carlo era verdaderamente un testigo: todo lo que hacía, lo hacía en Jesús, por Jesús y con Jesús. Estando cerca de Carlo podías sentir esa presencia de Cristo, esa presencia única, especial y contagiosa. Él había entendido que era necesario hablar a los jóvenes con un lenguaje moderno, comprensible, inmediato. Creo que el gran mensaje de Carlos es que somos peregrinos del absoluto, que realmente hay una vida más allá, que realmente existe el paraíso, los ángeles, Jesús y la Virgen, y que no hay que tener miedo.

Vivió la muerte sin quejarse, siempre con una sonrisa, y dio verdaderamente un testimonio de que si la fe es firme, no hay que temer nada. Lo único que debemos temer es el pecado, pero por lo demás hay que comprender que todos estamos destinados a algo maravilloso. Carlo fue un signo de gran esperanza y positividad para todos.

El mundo no está pasando por su mejor momento, la pandemia de la covid, la guerra en Ucrania, el terremoto en Siria y Turquía, ¿qué nos diría Carlos ante estas tragedias?

Desgraciadamente en los planes de Dios no estaba la muerte, el sufrimiento entró en el mundo por culpa del pecado. Pero Cristo vino a la tierra, nos redimió, murió en la cruz y resucitó. Nos prometió que hay un lugar en el cielo para cada uno de nosotros.



Lo más importante es esta unión de Cristo en la tierra y Carlos la tenía porque iba a misa todos los días, se alimentaba de la Palabra de Dios y tenía esta gran vida de oración. Me acuerdo que él decía que si no rezamos no tenemos conexión con Dios, y Carlo vivió esta amistad con Dios y fue testigo de ello. Siempre pasarán cosas en el mundo, pero los que están con Cristo no tienen nada que temer, esto es lo que nos dice Carlo.

¿Cómo convencerías a un joven, que no conoce la vida de Carlo, a ver la película?



Creo que con el título ya uno puede tener mucha curiosidad: el Cielo nos espera y Dios nos quiere a todos allí. Es una película de esperanza, positiva, que debe hacernos caer en la cuenta de que realmente todos estamos llamados a ese infinito.

El título ya despierta curiosidad, es una forma de atraer a la gente. Creo que puede hacer mucho bien y ayudar a mucha gente.