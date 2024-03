Un año de la Ley Trans en España: "Este área de la medicina ha sido tomada por activistas políticos"

Cuando se cumple un año desde que entrara en vigor la Ley Trans,se ha incrementado de manera considerable el número de personas que han solicitado cambiar en el registro civil su sexo o un cambio en la letra del DNI, donde se pasa de V a F o viceversa, sin que vaya acompañada la petición de un cambio de nombre.

Así lo ha señalado en 'ECCLESIA al día' el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, José Errasti, autor de los libros 'Nadie nace en un cuerpo equivocado' y 'Mamá, soy trans' que constituyen una guía para familias de adolescentes con conflictos de género.

Se han dado, apunta Errasti, casos de diferentes tipos. Desde personas que han iniciado una transición médica con bloqueadores de la pubertad “que declaran sentirse bien y haber sido la solución a los problemas que tenían” a personas que iniciaron el mismo proceso y “declaran sentirse muy mal, haberse metido en problemas aún más graves y lamentan el paso que han hecho”, ha especificado.

"Se vende que con un simple acto de voluntad puedes cambiar de sexo"

Aunque se carecen de datos fiables, lo cierto es que la mayor parte de personas que no se sienten cómodos con su sexo son adolescentes, especialmente chicas a quienes se les vende la posibilidad de un cambio de sexo “como a quien se le plantea un cambio de localidad”, denuncia el psicólogo: “No les gusta la imagen de la feminidad que se encuentran en la redes sociales, en los medios o en las aulas. No quieren ser mujeres y se les vende la posibilidad de que si ellas quieren, con un simple acto de voluntad pueden convertirse en varones”.

Es por ello por lo que José Errasti reclama prudencia entre los profesionales sanitarios cuando reciban a adolescentes que solicitan un cambio de sexo: “Personas de doce, trece o catorce años no están preparadas para tomar decisiones irreversibles sobre su vida”, pero apunta que la ley les obliga a ratificar la demanda de los menores, proponiéndoles la transición al sexo que desean.

"Esta área de la medicina ha sido tomada por activistas políticos"

En este sentido, el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo ha advertido de las dudas que los propios médicos tienen sobre los efectos que traen consigo la cirugía transgénero y los tratamientos hormonales, tal y como quedó reflejado en una filtración en EEUU donde se destapaba los temores de los facultativos integrados en la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero.

“Los propios médicos de este grupo reconocen no saber qué están haciendo, que los adolescentes están firmando consentimientos en los que no entienden lo que están firmando, que las hormonas y bloqueadores provocan efectos secundarios más graves de los esperados... Dejan la impresión de que esta área de la medicina ha sido tomada por un grupo de activistas políticos que toman decisiones a golpe de ideología, a veces absurda. Es un escándalo médico”, ha sostenido Errasti.

Mientras en países como el Reino Unido están poniendo coto a los bloqueadores de pubertad o en Francia se emitió un informe que desaconsejaban su uso (en el que participó el propio Errasti tras ser consultado por el Gobierno francés durante la elaboración de su Ley Trans), en España la norma fue tramitada mediante procedimientos de urgencia para evitar las opiniones de los expertos.

“Pedíamos ser escuchados, que se nos recibieran y exponer nuestros puntos de vista porque se estaban cometiendo graves errores en el tratamiento de menores y se nos llamó 'basura trásnfuga', no merecíamos ser oidos”, lamenta Errasti en 'ECCLESIA al día'.

Y es que a su juicio, no existe en España una demana social que justificara tramitar la ley por la vía urgente: “Se ha planteado una falsa disyuntiva entre ayudar a personas que lo necesitan y razonar con estos temas. Son compatibles las dos pero para eso necesitamos tiempo y ques se escuchen a los expertos”.

"La transición sexual no debe ser la primera opción"

El experto psicólogo ha negado que iniciar una transición sexual “deba ser la primera opción para menores de edad”, sin previamente “explorar cómo aparecen esos sentimientos, la familia en la que vive, las influencias sociales, las horas que pasa en redes sociales... Sencillamente pedimos que se nos permita hacer lo que hacemos ante cualquier malestar emocional que se nos consulta en la clínica, que es escuchar, comprender a la persona, proponerle ideas, otras alternativas que quizás no haya valorado, tener una espera...”, ha expresado José Errasti, que recuerda a su vez que el 80% de los adolescentes que sienten disforia corporal respecto de su sexo la superan al término de esta etapa de la vida previa a la edad adulta.

¿Qué actitud debe tomar la familia con un hijo con disforia de género?

Cuestionado por la respuesta que debe dar la familia a un hijo que siente disforia de género, el profesor de la Psicología precisa que las dos respuestas extremas son equivocadas: “Tanto la respuesta autoritaria como una respuesta afirmativa en la que mañana mismo iremos a comprar la ropa del sexo que se quiere son malas”.

Frente a ello, Errasti propone escuchar a la persona: “No dice tonterías, no es un niño que simplemente dice quiere ser pirata, hay que respetarle, no darle la razón ni quitársela. Hay que ver cómo pasa el tiempo, proponerle nuevas ideas... Este tipo de chicas o chicos acostumbran muchas veces a tener otros problemas emocionales previos, dificultades en sus relaciones sociales y personales, que desde niño tengan ciertos problemas emocionales que podemos tener otras personas. Se trata de entenderlo, pero en la actualidad todo lo que no sea afirmarlo y ponerle en manos de un farmacéutico es practicar una terapia contra los derechos humanos”, ha alertado.