Ángela descubrió la fe en el cáncer de su madre y con 19 años ha recibido el sacramento del bautismo

El Sábado Santo, durante la Vigilia Pascual, en la Catedral de Getafe, treinta y cinco adultos han recibido el sacramento del bautismo. Una de estas catecúmenas es Ángela López tiene 19 años y ha descubierto la fe en medio de momentos que en su vida no han sido nada fáciles.

Su padre no es creyente, su madre sí lo era pero con el tiempo, se alejó de la Iglesia. Ángela no creció en la fe cristiana pero desde pequeña siempre ha tenido muchas inquietudes, nunca se ha conformado con nada, siempre ha tenido la necesidad de “encontrar algo que me llenase”. Se fue haciendo mayor pero nunca le habían hablado de Jesús. Un día le preguntó a su madre por Él y le contó muchas cosas sobre su vida.

Un giro inesperado

La conversión de Ángela tiene un claro punto de inflexión. Ocurrió en el año 2019 en el que a su madre le detectan un cáncer. Ángela nos cuenta que empezó a preguntarse muchas cosas: “Me hizo replantearme todo. Aquí es donde he entendido de que va la vida”. Ella recuerda esos meses como un tiempo en el que se agarró mucho a la fe y en los que quiso conocer a Jesús. Su madre se recuperó de la enfermedad y Ángela se acercó a su parroquia, conoció a muchas personas y decidió bautizarse. Ella asegura que esta enfermedad cambió su perspectiva: “Más que enfadarme con Dios entendí que era un toque. Me enseñó que se me iba la vida. Yo estaba empezando a creer en algo más y mi madre lo descubrió”.

La vida que encontró en su parroquia fue fundamental en su decisión. Relata que allí se ha encontrado con un acompañamiento permanente: “vivir la fe en comunidad es una maravilla y no sé que haríamos sin los sacerdotes”.

Cuando le explicó a su entorno la decisión de bautizarse al principio se lo tomaron bastante mal pero a día de hoy ella está en paz porqué ha descubierto a muchas personas nuevas. Considera que “en cada persona está Dios, fue un cambio de aires”.

"La vida de verdad"

Ángela López nos invita a no vivir nuestras vidas con el piloto automático que hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Explica que tenemos que vivir “acorde con nuestros pensamientos, con lo que nuestro corazón quiere” y sobre todo dice que “no hay que tener nunca miedo”.

Tras bautizarse, Ángela considera que se siente renovada, tranquila y con mucha paz. Cuenta que con la confianza y con la perseverancia todo llega y explica que historias como la suya son muestras de que Dios sigue actuando. Ahora para ella comienza “la vida de verdad”.

También ha visitado TRECE el vicario para la evangelización y la trasmisión de la fe de la diócesis de Getafe, Jesús Ubeda. Nos cuenta que las 35 personas que se han bautizado durante la Pascua son de edades muy distrintas que van desde los 19 hasta los 50 años. Cuenta que son personas de todo tipo “cada uno con sus historias y su camino”. Jesús Ubeda considera que “el hombre busca a Dios aunque no lo sepa” y que el cristianismo se trasmite de persona a persona, como la luz del cirio pascual, uno a uno.