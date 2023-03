Ángel Expósito "abre" la Semana Santa de Madrid: "¡Viva la revolución de nuestros valores!"

“Mi trabajo tal y como yo lo entiendo es para los valientes y es que reivindicar nuestros valores empieza a serlo”. Así ha comenzado el periodista Ángel Expósito su pregón de apertura de la Semana Santa, que, tras varios años de restricciones por la pandemia, en este 2023 se desarrollará con normalidad. El director de La Linterna de COPE ha valorado el trabajo de su equipo que “intenta dar voz a quien no tiene voz”.

Mientras los cofrades ensayan ya por las calles, la catedral de Santa María la Real de la Almudena ha acogido este 11 de marzo la alocución de Expósito, que ha recogido el testigo de la también periodista Cristina López Schlichting y del arzobispo emérito de Sevilla cardenal Carlos Amigo.

Minutos antes, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha recordado a las víctimas del 11M: “En este momento de recuerdo y oración elevemos nuestra mirada a Dios para encontrar respuestas a nuestro dolor. Ante ese sufrimiento ninguna palabra humana es suficiente para paliar el desconcierto".

La Semana Santa... impone

Desde cualquier frontera del mundo, “hay que decir sí”, ha insistido Ángel Expósito, que ha asegurado que pese “a no sentirse quién” para ser el pregonero “he de reconocer que la Semana Santa impone mucho”. Y el hecho de que “siga imponiendo” depende de “nosotros y sobre todo, de vosotros”, ha explicado dirigiéndose a los jóvenes cofrades.

El director de @linternacope, @ExpositoCOPE, pronuncia el pregón de apertura de la Semana Santa https://t.co/nV5Tglgg8L — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) March 11, 2023

Recordando los barrios y parroquias de Madrid, ha evocado “los olores y sonidos” de esta Semana en Madrid que son “sencillamente imborrables” y que también lo son para todos aquellos ciudadanos a los que Madrid acoge.

"Una guerra contra nuestro estilo de vida"

“Hace un año estábamos en Ucrania oliendo el miedo, y creo que es un infierno del que no debemos olvidarnos”, por eso, ha dicho, “en la Semana Santa de Madrid no podemos olvidar a una madrileña, María Jesús, de 77 años”. Una historia de “santos de la puebla de al lado” que “como misionera trabaja en el colegio «La casa de los Niños», una guardería-refugio donde a 20 grados bajo cero me explicó cómo enseñaba valores a los niños a través del teatro y en mitad de una guerra”.

Millones de personas que “no tienen ninguna culpa de que Putin haya decidido invadir su país” no es solo un conflicto local. “Es una guerra contra nuestro modelo de vida, nuestra civilización y nuestra Europa, y las víctimas podríamos ser nosotros”.

Raíces y tradiciones

Solo en el último año, el equipo del comunicador ha viajado a más de una decena de lugares “y desde cualquier lugar del mundo, estás deseando volver a Madrid”, entre otras cosas, “por nuestras raíces, tradiciones y valores”. Y es una pena “que hablar de nuestros valores sea algo revolucionario”. “No caigamos en la manipulación del lenguaje o la corrección política que identifica el feminismo con unas y la fe, con otros”. “No tengamos miedo, como nos dijo el Papa Francisco y «hagamos lío»… ¡y viva la revolución de nuestros valores como la solidaridad, el amor y el respeto!”. Seguro, ha dicho para concluir, “que en estos días, en los momentos de recogimiento y oración, acordémonos de quienes están pasando esta «pasión» y sufrimiento”.