La alegría del Evangelio y una Iglesia sencilla: las claves del Pontificado del Papa Francisco para Benavent

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent,ha publicado una carta con motivo de los diez años de Pontificado del Papa Francisco, que se cumple el próximo lunes, 13 de marzo, y en la que ha agradecido su aportación a la Iglesia.

Para Benavent, los gestos, palabras y actitud de Francisco hacia todas las personas “sin condenas previas”, así como “los planteamientos espirituales que sostienen sus enseñanzas”, constituyen una invitación “a que no vivamos en la Iglesia mirando únicamente el pasado, a no tener miedo de leer en los signos de los tiempos una invitación del Espíritu a afrontar los retos que el mundo actual plantea al anuncio del Evangelio, y a vivir una auténtica conversión pastoral en continuidad con las enseñanzas del Concilio Vaticano II”, ha escrito el titular de la archidiócesis de Valencia.

Las tres claves del Pontificado de Francisco para Benavent

Para Enrique Benavent, son tres las claves que pueden contribuir a entender el magisterio del Pontificado de Francisco, y que a su juicio venía a completar la labor emprendida por su predecesor en la Cátedra de Pedro, Benedicto XVI.

“El Papa Benedicto XVI en su encíclica 'Deus caritas est' nos recordó que las exigencias de la moral cristiana no deben ser vistas como una negación de lo humano, sino como un camino para vivir el amor en plenitud. Francisco nos invita a dar un paso más: a presentar el cristianismo como el sí de Dios a cada persona, y a que no lo reduzcamos a un conjunto de verdades abstractas o de normas que prescinden de la situación concreta de cada ser humano”, ha explicado el prelado.

En este sentido, ha remarcado que Francisco pide una Iglesia que sea percibida “como un lugar de misericordia más que de juicio, y que presentemos las exigencias de la vida en Cristo como un estímulo para crecer en la amistad con Dios”.

Para ilustrar la segunda clave, Benavent ha vuelto a hacer alusión al cardenal Ratzinger para ilustrar su posición sobre la nueva evangelización, y que para el Papa alemán no consistía en grandes eventos, y que cada vez que se siembra el Evangelio en el corazón de alguien, hay nueva evangelización porque acontece algo nuevo: “El Papa Francisco añade algo importante. La evangelización solo es posible cuando el cristianismo se vive y se anuncia con alegría. Su documento programático se titula precisamente 'La alegría del Evangelio'. Que nuestro modo de evangelizar y nuestra vida no desdiga de lo que anunciamos”.

En tercer lugar, a Enrique Benavent no se le escapa que Francisco ha vivido en una Iglesia con una cultura algo diferente a la europea, por lo que conocer las claves de comunicación de cada una de ellas para anunciar el mensaje de la salvación es necesario: “El Papa proviene de una Iglesia sin tanta historia, con estructuras más sencillas y elementos culturales que no son exactamente los nuestros. Muchas de sus palabras y de sus gestos pueden ser una provocación saludable para nosotros, para que no nos aferremos a lo accidental y vivamos en un estilo más sencillo”, ha subrayado el arzobispo de Valencia.