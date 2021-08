El testimonio de Alberto, el sacerdote que cada día espera paciente los peregrinos que pasan por su iglesia

En 'Diario de un Peregrino', Javier Escartín sigue conociendo historias impresionantes mientras camina hacia Santiago de Compostela. En esta vigésimoquinta etapaha salido de Ponferrada hasta Villafranca del Bierzo, en una etapa de 24 kilómetros.

Nuestro peregrino ha llegado a Camponaraya donde le esperaba Alberto, párroco de la iglesia, que atiende en su templo a los peregrinos: “Soy el cura de la parroquia, aunque no lo parezca. El alzacuello quiero que se vea a través de mis obras. Abro la iglesia todos los días del año para acoger a los peregrinos”. Un cura volcado en el camino y que cada día espera paciente los peregrinos que pasan por su iglesia.

La anécdota de Alberto con el peregrino suizo

Alberto le cuenta a Javier que él nació en pleno Camino de Santiago, en Molinaseca, provincia de León: “Desde que era un niño yo recuerdo recibir a los peregrinos con mi abuelo en casa, venían con sandalia, un bastón y nada más”. Entre las muchas anécdotas que tiene Alberto tras muchos años acogiendo a peregrinos hay una que se le quedó marcada: “Conocí a un peregrino suizo, un hombre muy rico que me contó su experiencia en plena Castilla. El hombre tenía mucha hambre y sed y entonces sacó de su bolsillo todas las tarjetas de crédito que tenía en el banco y se dio cuenta de que no valían nada porque no tenía ni agua ni pan”.

Para Antonio el peregrino “tiene que llegar a Santiago con un espíritu de libertad, uno sale al Camino a encontrarse con la naturaleza, con las personas, con la vida y con un Dios que le va buscando. He tenido experiencia de encontrar a peregrinos que lo estaban haciendo como si fuera un viaje de turismo y se acabaron encontrando consigo mismo y con la dimensión espiritual de su propia vida”.

El sacerdote "youtuber" que enseña su día a día

Alberto tiene su propio canal de YouTube llamado “El Rincón del Cura” y se dedica a enseñar el día a día de un sacerdote. De hecho, a través de un programa en el Monasterio de Oseira consiguió convencer a un espectador de convertirse en monje.

Además, durante sus vacaciones destina sus ahorros a ser misioneros en países como Haití o Camboya: “Mis ahorros me los llevo en mano para invertirlos en situaciones concretas”.

VUELVE A VER LOS CAPÍTULOS COMPLETOS DE 'DIARIO DE UN PEREGRINO'