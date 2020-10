No la pierdan de vista. Se llamaTeresa Palomar, y se trata de una de las concursantes que má furor han causado en el programa La Voz, que se emite cada viernes en Antena 3, pese a su corta edad: 19 años.

Su voz y capacidad interpretativa cautivaron a la audiencia y la jurado, integrado por Alejandro Sanz, Laura Pausini,Pablo López y Antonio Orozco. Teresa fue capaz de emocionar a través del tema 'Querría', compuesta por El Kanka.

La interpretación de Teresa Palomar tuvo lugar hace ya dos ediciones, el pasado 2 de octubre. Pero la gente no lo olvida, y su actuación ha sido reprocida ya 900 mil veces desde Youtube.

La entrevista donde Teresa Palomar muestra su fe católica

Madrileña de nacimiento, Teresa estudia magisterio y, a la hora de definirse, destaca ser “amante de su familia y muy católica”. Lo que sorprendió a muchos es la vehemencia con la que hacía referencia a su fe en la entrevista que recientemente ha concedido a Infocatólica.

“Mis padres nos han sabido inculcar a mis hermanos y a mí desde niños ese amor a Dios y a la fe católica. Es una suerte muy grande el hecho de haber aprendido a llevar el día a día ofreciendo cada cosa que haces, tanto lo bueno como lo malo, aunque muchas veces cueste, estés de mal humor y los problemas se te vengan encima todos de golpe y al mismo tiempo”, explicaba la joven artista durante la entrevista.

De este modo, Teresa recalca que le han enseñado a “intentar darle las gracias a Dios por todo lo que me pasa y lo que tengo, tanto lo bueno como lo no tan bueno; es la manera que tengo de serle fiel: Él me lo ha dado todo, hasta su vida, qué menos que darle las gracias, ¿no? Pero esos valores no se reducen simplemente a agradecer: es la capacidad de perdonar y de pedir perdón, de no tener miedo, de ser valiente, de seguir a Cristo, de hablar de Él a los demás, de no juzgar, etc: son los valores con los que a mí me han educado, entre otras muchos, y que intento mejorar cada día, equivocándome y cayendo, como todos, porque aquí nadie es perfecto, pero ahí está Él para perdonártelo todo, dándote la esperanza de creer que puedes ser un poquito mejor”.

Pese a su edad, Teresa no se avergüenza de su amor a Dios

Durante el encuentro, Teresa no ha dudado a la hora de manifestar su orgullo por ser católica: “Hoy en día parece que creer en Dios es de ‘raros’ y decir que crees en Dios y hablar de Él a los demás aún más. Sorprende, porque no es lo común que venga una chica de veinte años y te diga que sí, que es católica y que va a misa. Me he encontrado con más de uno que me ha puesto alguna cara rara o que se han reído de mí. ¿Y qué? ¿A caso no se rieron de Jesús cuando predicaba o cuando decía que Él era el Hijo de Dios? ¿Vamos a ser los católicos unos cobardes por miedo a que simplemente se rían o hablen mal de nosotros? Aquí lo que importa es cómo seas ante los ojos de Dios, no de los demás”, comenta la madrileña.

No es que me guste mucho #LaVoz, pero ya tengo a mi candidata favorita: «Teresa, 19 años: "Hay que ser valiente, seguir a Cristo, hablar de él a los demás"», vía @relibertadhttps://t.co/iq43Ao86Hs — P. José María ✞ (@paterjm) October 14, 2020

Su fe también estuvo presente durante su actuación en La Voz, ya que en el escenario llevaba colgada al cuello una cruz y en la muñeca una pulsera rosario. Es joven, pero esta chica promete.