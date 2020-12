La red social de oración May Feelings invita a celebrar la Navidad poniendo "el corazón en el Niño Jesús"

La red social de oración May Feelings ha lanzado un video en el que recuerda que, si bien la pandemia del coronavirus y el confinamiento pueden hacer que dejemos de ver a algunos seres queridos, lo esencial para celebrar verdaderamente la Navidad es tener a Dios en el corazón.

“Hay muchas formas de celebrar la Navidad. Este año por el coronavirus la Navidad será distinta y no solo por las mascarillas. Probablemente este año tendrás que vivir la Navidad sin comidas de empresa, sin obras de teatro familiares, sin amigo invisible, sin brindis, sin besos, sin poder ver a tus abuelos, a tus hermanos, a tus padres, incluso a tus hijos”, se oye en el video publicado en Youtube.

video

"Poner tu corazón en el Niño Jesús"

“Una verdadera pena, no te voy a decir que no. Pero seamos sinceros, para celebrar la Navidad solo necesitas una cosa y no son los dulces ni el árbol de Navidad, ni los villancicos, ni los regalos, ni siquiera tu familia. No”, prosigue.

“Lo único que necesitas para celebrar de verdad la Navidad es mirar al cielo y poner tu corazón en el Niño Jesús, porque donde hay oración está Dios y donde está Dios hay Navidad”, concluye.

May Feelings es un lugar donde personas de distintas partes del mundo, rezan las unas por las otras. Puedes compartir una petición personal o simplemente rezar por otras personas que necesitan de tu oración.

May Feelings, primera red social espiritual del mundo

May Feelings es la primera red social espiritual del mundo diseñada exclusivamente para rezar. Supone una respuesta a la invitación de Benedicto XVI a utilizar las nuevas tecnologías para llevar el mensaje del Evangelio.

Consiste en ser un punto de encuentro entre personas que necesitan oraciones y personas dispuestas a rezar por otras. Su misión es acercar a las personas a Dios a través de la oración por los demás, independientemente de su credo e ideología.

Sus promotores, tres jóvenes españoles, están convencidos de que no hay nada más humano que rezar, que no hay nada más bonito que salir de uno mismo y pensar en otras personas. Afirman que la oración sirve no solo a la persona por la que se reza sino también a la que reza, y es por ello que May Feelings promueve la oración como herramienta para cambiar el mundo.