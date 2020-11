La reflexión de un párroco sobre la sexualidad: "Parece que lo único importante es protegerte de enfermedades"

Jesús María Silva Castignani, conocido en Instagram como el padre Jesús, nació en Barcelona y fue ordenado sacerdote con 24 años en Madrid. Ha acompañado durante mucho tiempo a jóvenes y uno de los problemas más fuertes que ha visto en la vida de ellos ha sido el tema de la sexualidad. 'Aleluya' ha contactado con él para explicar lo que es y lo que aporta la sexualidad.

Jesus María pasa a ser sacerdote

La familia de Jesús María Silva es muy cristiana, pero cuando él era pequeño se mudaron a Madrid. Esto fue un problema, ya que hizo que muchos de sus familiares se alejaran de la fe. La adolescencia la pasó alejado de Dios, por lo que sintió que en su corazón había un vacío.

En un campamento con Acción Católica tuvo un encuentro con personas diferentes y una experiencia de Dios muy fuerte: “Interiormente sentí que el Señor quería que le entregase la vida siendo sacerdote”, ha explicado el padre.

El Padre Jesús, en aquel entonces, tenía novia, por lo tanto, estuvo hablando con el Señor para decirle que él quería casarse. Finalmente, se dio cuenta que “si Dios me ama, no podía pedirme algo que me hiciera infeliz”. Es entonces cuando decide dar el paso de entrar a ser sacerdote. En el seminario es cuando realmente vio que “esa era la vocación a la que Dios me llamaba”.

Ahora es párroco de las parroquias Virgen del Castillo, San Isidoro y San Pedro Claver: “Me han encomendado la tarea de cuidar estos tres templos que forman dos parroquias y crear con ellos una unidad”, ha explicado.

La sexualidad en los jóvenes

Los jóvenes suelen hacerle las mismas preguntas sobre la sexualidad: ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo puedo sanar una herida que me ha hecho una persona con la que he estado? ¿Cómo puedo sanar esas heridas emocionales que tiene mi corazón?

Hay personas que se preguntan que por qué un sacerdote habla sobre sexo. A esto, el Padre Jesús ha querido explicar tres motivos. En primer lugar, el sacerdote antes que cura es persona y ha tenido una vida: “Nosotros no nacemos siendo sacerdotes. También tenemos experiencias de la vida anterior a convertirnos que nos pueden ayudar para iluminar”, ha subrayado. En segundo lugar, por la formación que reciben sobre la afectividad y sexualidad. “Al igual que un psicólogo no tiene por qué haber pasado por un intento de suicidio para ayudar a un deprimido, un sacerdote también puede tener formación para ayudar a otras personas”, ha explicado el párroco. Y por último, la experiencia de acompañar a otras personas. En el caso del padre Jesús, acompañar a tantos jóvenes, adolescentes, parejas y matrimonios en sus dificultades hace que abran el corazón.

“Las relaciones sexuales según creemos los cristianos, pero sobre todo las grandes culturas de la historia, te convierten en lo que dice la Biblia: una sola carne con la otra persona”, ha explicado el padre Jesús. “Es la entrega de tú más profunda intimidad y alguien que entrega en su más profunda intimidad en un acto que puede generar una nueva vida”, ha aclarado.

El padre Jesús ha relacionado ese acto de unión con "la vinculación única y total entre cuerpo y alma, la mente y el corazón". Además, ha explicado que "debe estar protegido por el marco de un compromiso, en el cual, la otra persona te jura que te va amar para siempre, que no te va a amar por un tiempo, que te puedes entregar a esa persona porque no te va a traicionar".

El sacerdote influencer ha confesado que "nosotros no decimos que no se pueda, sino que las relaciones están reservadas a ese momento en el cual, tú te has entregado totalmente y alguien se ha entregado totalmente a ti, porque entonces realizan lo que realmente significa que es la entrega total".

También, hemos hablado sobre el respeto a uno mismo y al otro, algo que es muy relevante, y a veces se olvida. Debemos curar el corazón, como bien dice la Biblia: 'Por encima de todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida'. Hay que saber ir entregándolo progresivamente a la persona adecuada. "Lo que haces con tu cuerpo afecta a tu alma y a tu corazón, por lo que las heridas emocionales están ahí", ha expresado el párroco.

"Hoy en día parece que cuando tienes relaciones sexuales, lo único importante es protegerte de enfermedades o de embarazos, pero al implicar tu cuerpo implicas tu corazón y te puedes hacer muchas heridas. Yo lo recibo como un regalo de Dios en el matrimonio", ha justificado Don Jesús Silva.

A su juicio, el valor que ofrece la virginidad a un joven, es la preparación de regalo único a la persona a la que quieres amar con todo tu corazón: “Le quieres por lo que es, y no por que lo te da”.

Las redes sociales como testimonio

Muchos le conocen por ser un sacerdote activo en las redes sociales y comprometido con la evangelización a través de su canal de YouTube. El padre Jesús Silva se lanzó al mundo de las redes al ver a un amigo sacerdote que hacía vídeos cómicos. Esto le hizo pensar y comenzó a realizar vídeos en Instagram y en YouTube de un minuto: “Me di cuenta de que Dios me pedía que estuviera ahí como un testimonio, y también, al ver el feedback positivo de la gente me hizo empezar a meterme más afondo”, ha explicado el sacerdote.

En cada red social intenta crear un contenido distinto. En Twitter hace que sus seguidores piensen y reflexionen. En Instagram junta la vida de un sacerdote, con formación y humor. TikTok lo define como “una maraña de vídeos terribles” en el que él intenta ofrecer algo distinto a eso. En YouTube sube vídeos más largos dirigidos a la formación o de profundización en temas de fe, antropología y humanidad.

El Padre Jesús ha remarcado que “lo más importante es hacer presente a Cristo en el mundo de las redes sociales”. “Con mi labor en las redes quiero despertar, sobretodo en jóvenes laicos, el deseo de compartir y de también ser ellos influyentes en su círculo con su modo de vida”, ha anunciado el párroco.

Los libros del Padre Jesús

Fruto de la experiencia del acompañamiento a los jóvenes, el padre Jesús, ha escrito cuatro libros. ‘Virginidad 2.0: Recuperar la inocencia’ es un libro para recuperar la virginidad del corazón: “Es un un ideal de castidad y virginidad hasta el matrimonio, pero por el camino como son seres débiles algunos perdieron la virginidad”, ha subrayado el padre Jesús.

‘Sexo cuándo y por qué: La sexualidad al desnudo’ ayuda a entender el sexo desde otra perspectiva y así saber "cuándo y por qué estamos llamados a tener relaciones sexuales". ‘Te amarás a ti mismo como Dios te ama: La fuente de la autoestima’ explica cómo sanar las heridas del corazón. Con ‘Célibes y felices la responsabilidad, fuente de la plenitud humana del sacerdote’ entiendes como una persona sin sexo puede ser feliz. ‘Dios quiere hablar contigo: Guía práctica para la oración’ es el más espiritual. Este libro ayuda a la conversación con Dios con un modo muy práctico y adaptado.