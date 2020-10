Pepe Rodríguez, sin pelos en la lengua al referirse a la Navidad de la pandemia: "Hasta arriba de turrones"

La pandemia del coronavirus, lejos de resolverse, parece recrudecerse con el paso de las horas. Cada vez son más las comunidades autónomas que solicitan al Gobierno de Pedro Sánchez decretar el Estado de Alarma. Incluso la posibilidad de hacerlo extensivo a todo el territorio nacional está encima de la mesa.

Pero no hay que perder la esperanza, porque antes o después lo habremos superado. Es el mensaje que ha transmitido en una entrevista concedida a COPE.es el célebre cocinero Pepe Rodríguez, jurado de 'Masterchef'junto a Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, además de ser el propietario del restaurante 'El Bohío', ubicado en la localidad toledana de Illescas.

En un momento de la entrevista realizada por Paola Albaladejo, el chef fue preguntado por cómo cree que serían estas navidades del año 2020 que, como el resto de eventos acontecidos estos últimos meses, será especial y marcado por las estrictas medidas de seguridad que seguirán vigentes (mucho tendría que cambiar la situación para lo contrario).

La respuesta de Pepe Rodríguez sobre las navidades de 2020

Pero lejos de desanimarse, Pepe Rodríguez se ha mostrado optimista en su respuesta, y afirma que la Navidad se continuará celebrando como siempre, incluso con mayor intensidad, ya que el Nacimiento del Niño Jesús volverá a ser el gran protagonista de las fiestas, a diferencia de lo que venía sucediendo “¿Quién dice que no tendremos cena de Navidad? Seremos menos en la familia, pero no pasa nada. Tenemos que buscar lo bueno de lo malo. No la viviremos como hacíamos antes, pero el sentimiento será el mismo o mejor, porque habíamos perdido la esencia de muchas cosas”.

El recordatorio del chef a la sociedad

El chef no se ha quedado ahí, y ha afeado que el consumismo ha hecho que el verdadero sentido de esta celebración haya quedado en un segundo plano, en detrimento de las 'comilonas' y los regalos: “Pensamos que la Navidad es ponernos hasta arriba de turrón o juntarnos 25 para ver quién traía el champagne más caro. Y la esencia de la Navidad no es esa, sino el nacimiento de Jesucristo”, recuerda el cocinero toledano.

Pese a las circunstancias y las dificultades económicas por las que atraviesan miles de familias que se han visto directamente afectadas por los efectos de la covid-19, asegura que los Reyes Magos siempre estarán ahí: “Les hemos convertido en algo superfluo, en una cabalgata que tira caramelos y no es así, todo tenía un por qué. Y si este año no toca celebrarlo, pues no pasa nada, vendrán igualmente y nos traerán otras cosas que siempre estaban presente, pero que no se dejaba ver por el tumulto y el ruido que había. La esencia de la Navidad es otra, y se puede ser igual de feliz o más”, reflexionaba durante la entrevista Pepe Rodríguez, que ha vuelto a ser protagonista este otoño con la emisión de la quinta edición de 'Masterchef Celebrity'.