“La pandemia nos enseña”: el programa educativo que cuenta lo que los jóvenes han aprendido del virus

No era un zoom cualquiera; aunque habituados ya a tomar clases online por causa de la pandemia, 150 jóvenes, estudiantes de la ESO y Bachillerato de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Comunidad de Madrid vivieron una serie de “zoom” muy diferente, hacia el interior de sí mismos.

Hablamos del programa educativo “La pandemia nos enseña…”, un espacio abierto por la Fundación Scholas Occurrentes en España con el apoyo de la Consejería de educación de Madrid y del Ministerio de Educación de España para dar voz a los jóvenes, en un tiempo en el que parece exigírseles mucho, pero poca disposición para escuchar qué sienten, qué quieren decir y cómo pueden aportar soluciones a los retos que la COVID-19 ha impuesto a sus vidas y a sus familias.

Este programa educativo generó un espacio muy necesario para la situación que están viviendo los jóvenes este año, donde pudieron expresar sus angustias, dolores, esperanzas y temores frente al futuro inmediato. Sin embargo, la grieta fue vencida por los propios jóvenes de Madrid, que se juntaron para llevar adelante esta experiencia con jóvenes de colegios públicos, privados y concertados de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, entre otros. También compartieron sus experiencias con jóvenes de Italia, Argentina, Portugal, Colombia, Panamá, México, República Dominicana y Chile.

En palabras de los propios jóvenes

“El virus cambió nuestra vida y sin saberlo nos volvimos nuevas personas, aprendimos a valorar los momentos, circunstancias y personas. No era algo que nosotros quisiéramos, pero que surgió de repente, como una llama ardiente”.

“Gracias al covid-19 hemos aprendido muchas cosas, como saber que no conocemos las dos caras de la moneda, ya que no podemos saber si una cosa del futuro es buena o mala, solo podemos adaptarnos y seguir, para así poder encaminar las cosas que hacemos en el día a día”.

“Tal vez nuestros hijos lleguen a estudiar todo lo que vivimos en esta pandemia, pero lo que nosotros les vamos a enseñar a ellos después es que a pesar de nuestra situación social, nuestro estatus, país, raza o cualquier diferencia singular que tengamos, todos estamos juntos en esto, que tenemos amor para dar, ideas similares y muchas más cosas que nos conectan y no sabemos. Todo puede pasar, y aunque sea algo malo, todos estamos juntos”.

“Parecía que antes el instituto lo era todo, y cuando te tienes que quedar en casa obligatoriamente y eso se acaba, también te das cuenta de que tenías también a alguien al lado a quien no le estabas dando importancia”.

"Recordé que la familia también es importante y empecé a hablar en vez de estar distante, y cuando salí a ver la luz me encontré con las tinieblas”.

La metodología de Scholas aplicada a estos encuentros virtuales, que involucra la escucha, la reflexión y la definición de propuestas se manifestó también con la preparación de textos como estos, que dan cuenta del camino emocional que ha significado para toda una generación la experiencia de la pandemia.

“Es importantísimo crear estos espacios en los que los jóvenes puedan participar y sientan que tienen algo importante que decir y con libertad”, compartía María Victoria Casares, jefa de estudios del Colegio Saldaña, de Burgos, a la oficina de Comunicaciones de la Archidiócesis de esta ciudad, que ha apoyado a Scholas durante esta experiencia. “Scholas es una iniciativa que no se cierra a nadie y que, realmente, fomenta la cultura del encuentro”.

Las autoridades educativas homenajean la iniciativa de Scholas en el Día del Maestro en España

El viernes 27 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día del Maestro en España, se dio el cierre de esta serie de encuentros virtuales con la participación de jóvenes de distintas comunidades y de autoridades educativas de orden nacional y regional, como José Antonio Hernández Toro, Director del Gabinete de la Ministra en el Ministerio de Educación y Formación Profesional; Manuel Bautista, Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, y el Padre Andrés Ramos Castro, Director del Secretariado de la Pastoral Universitaria, del Arzobispado de Madrid, entre otros.

“Muchas veces el tono en el que se desarrolla la conversación pública: la polarización, los fake, el ruido, la “furia”, como dice el verso de Shakespeare, es una conversación que nos exige más que nunca que nos escuchemos, que pongamos en valor la serenidad de ser capaces de escuchar al otro, y a los más jóvenes, a los que se les suponen muchas virtudes, pero difícilmente se les reconoce la capacidad de reflexionar, de profundizar en los elementos fundamentales de la vida”, fueron algunas de las palabras de Hernández Toro, quien celebró la iniciativa de Scholas.

“Como decía el poeta Salvador Espriu, juntos tenemos que buscar la verdad; porque la verdad es como un espejo roto, que cada trocito refleja una parte de la realidad, pero solo entre todos podemos ser capaces de construir y encontrar esa verdad. Iniciativas como esta de Scholas son cruciales para mejorar la vida de cada uno y la convivencia de todos, así que envío mi felicitación y enhorabuena”, concluyó.

Manuel Bautista también tuvo palabras de ánimo para los jóvenes: “Cuando empezó esta pandemia tuvimos muchos interrogantes de cómo podíamos evitar que los chavales ‘perdieran’ lo menos posible, no solo desde un punto de vista educativo sino humano. La educación no solo tiene que basarse en aprender matemáticas o lengua, queremos el desarrollo integral de la persona, y para eso es muy importante el contacto… Y es verdad que el contacto ha sido imposible en muchos casos, y tenemos que ser responsables en ese sentido, así que el contacto virtual tiene que ser el que ahora mismo prime”; enfatizó.

“Si algo nos ha cambiado esta pandemia es que nuestra escala de valores también cambió; nos coloca en el mundo sabiendo lo que es importante, que podamos hablar, reírnos, o llorar si se nos apetece o si lo necesitamos, para que seamos más ‘seres humanos’ y más ‘personas’ . Enhorabuena por la actividad y por el trabajo que estáis haciendo”, finalizó.

“Yo le quisiera dar las gracias al Papa Francisco, es en definitiva el gran líder de nuestro tiempo y quien nos está animando; Scholas es una gran iniciativa suya”, fueron las palabras del Padre Andrés Ramos Castro, del Arzobispado de Madrid a los asistentes a este cierre.

“Yo tengo la suerte de que cada dia trabajo con jóvenes; vosotros los jóvenes sois extraordinarios; en mi día a día se va haciendo realidad lo que nos pide el Papa Francisco, y es que los sueños de los jóvenes vayan caminando juntos con la experiencia de los que ya vamos siendo mayores; reflexionar juntos, caminar y aprender juntos”, expresó.

Los jóvenes resumieron su experiencia con Scholas

“Agradezco que Scholas haya creado este espacio; todos hemos expresado nuestra voz y a todos se nos escuchó, fue una manera, no solo de conocer gente nueva, sino de conocer otras visiones; sí, todos hemos vivido la pandemia, pero cada uno tiene su historia, su familia, sus casos cerca; volvería a repetirlo, sin duda, porque es tiempo que pasas y conoces otros puntos de vista; me encantó la experiencia” (Rebeca, del Colegio Saldaña, de Burgos).

“Sin estos encuentros no me hubiera dado cuenta de muchas cosas; hemos pasado por lo mismo, pero no sabíamos de verdad cómo otros se sentían, qué habían descubierto; Yo en tiempo de cuarentena puedo decir que he podido ser tan abierto que he compartido más con mi familia, los he podido conocer más, momentos que no se olvidan”. (Jesús, del Colegio Seminario las Rozas, de Madrid).

Creando puentes, de España con el resto del mundo

El evento culminó con una conexión muy especial; desde la sede de Scholas Argentina, en el barrio 31 de Buenos Aires, se unió el director mundial de Scholas José María del Corral, quien motivó a los chicos y a las autoridades a seguir participando y apoyando estos encuentros.

“Quería felicitar a los chicos porque construyeron puentes, hicieron realidad en medio de la pandemia la cultura del encuentro; podemos encerrarnos físicamente, pero tenemos que estar más cerca que nunca de los otros; por eso la importancia de este aprendizaje que vivieron los chavales con chicos y chicas de todas partes de España y del mundo. Este es el mundo que nos enseña la pandemia; basta de quedarse solos, de este individualismo que nos está matando, basta de que no haya internet, o de que internet sea para pocos, o de que el agua sea para pocos”, agregó.

“Les agradezco al Ministerio de Educación de España y a los Consejeros de Educación de todas las Comunidades, porque demostraron que cuando se trata de algo grave, como lo es la pandemia en relación con la educación, estamos todos juntos, y solamente si estamos juntos nos podemos salvar”, concluyó.