El obispo de Astorga asegura en Aleluya que las 3 enfermeras mártires son un ejemplo en estos tiempos de covid

Este próximo sábado, 29 de mayo de 2021, se celebrará con gran solemnidad la Beatificación de las Venerables Siervas de Dios Mª Pilar Gullón y dos compañeras, voluntarias enfermeras laicas, mártires de Astorga, asesinadas in odium fidei en Pola de Somiedo (Asturias) en 1936 en el contexto de la persecución religiosa en España.

La ceremonia de Beatificación tendrá lugar en la Catedral de Astorga y será presidida por el representante del Santo Padre Francisco, Card. Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

Han pasado más de ochenta años desde la trágica muerte de estas mártires y su memoria, sin embargo, no solo no se ha apagado, sino que ha permanecido siempre viva en el corazón del pueblo de Dios, que les recuerdan con admiración y reconocimiento. En marzo de 2006 se introdujo en la diócesis la Causa de Beatificación que concluyó el 11 de junio de 2019 cuando el Papa Francisco autorizó la promulgación del Decreto su martirio y su Beatificación.

Aleluya ha hablado con el obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández González, que ha subrayado, entre muchas cosas, la importancia que tiene para la Iglesia en Astorga esta beatificación y todo lo que estas tres enfermeras nos pueden enseñar en este tiempo de “individualismo y relativismo”.









¿Qué importancia tiene para la Iglesia en Astorga esta beatificación?

Ciertamente tiene mucha importancia porque nos ofrece la oportunidad de dar gracias a Dios que se hace fuerte en los débiles, Él es quien con su Espíritu fortalece a unas mujeres, fuertes humanamente, pero realmente incapaces de afrontar una situación tan difícil sin esa ayuda y esa fortaleza del Espíritu Santo.



Es una ocasión para glorificar a Dios y también para hacer justicia a su respuesta cristiana que fue modélica en cuanto fueron capaces de amar, incluso morir perdonando y no solo amar a Dios, sino que ese amor a Dios hacerlo prolongar hasta los más necesitados.



Dedicaron muchos momentos de su vida y esfuerzos a atender a personas necesitadas a través de instituciones benéficas y cuando llegó el conflicto bélico, ante la necesidad de atender a los heridos, se sacrificaron, consiguieron el título de damas auxiliares de la Cruz Roja y definitivamente se fueron el 8 de octubre de 1936 al Puerto de Somiedo a un hospital de sangre donde estuvieron al lado de los heridos y aunque pudieron huir, no quisieron hacerlo, y arriesgaron su vida estando cerca de los heridos. Por eso son un ejemplo de fe, de amor y de esperanza.









¿Qué nos pueden enseñar estas tres enfermeras, estas tres mujeres en nuestros días?

Yo creo que nos enseñan muchas cosas. Efectivamente en el momento presente estamos en una sociedad bastante desvinculada, quizás la distancia social también que nos piden y el individualismo que caracteriza el modo de vida actual.



Ellas nos enseñan a tejer relaciones, a preocuparnos y cuidar del otro, algo importante que estamos viendo en esta situación, todos necesitamos de todos. Ellas se dieron cuenta de que no podían dejar tirados en la cuneta a personas heridas y necesitas de ayuda. Por lo tanto nos enseñan a tejer redes, a procurar el cuidado del otro como algo profundamente cristiano porque así lo hizo Jesucristo o el Samaritano. En un tiempo como este que también hay bastante relativismo, parece que nada es verdad ni mentira, sino que todo depende, como dice la canción, del color del cristal con que se mira, pues ellas tienen unas convicciones firmes, creen en la verdad de Dios, revelada a través de la Palabra y esa fe que es de un Dios amor, que nos exige responsabilidad, puede ser un testimonio para el momento de hoy.



También podría decir que en un momento como hoy que parece difícil la esperanza, a veces nos parece que el futuro es muy negro y no hay solución a nuestros problemas ellas tuvieron mucho coraje y mucha valentía, ciertamente ayudadas por el Espíritu de Dios y eso también para nosotros es un motivo de esperanza. Con esa fuerza de Dios podemos afrontar el futuro sin miedo, con entrega y generosidad.









El testimonio de estas tres enfermeras lo necesitamos obviamente todos, pero usted en la rueda de prensa del pasado viernes se centró en los jóvenes. ¿Por qué se centró en ellos?

Ellas eran jóvenes y ciertamente hoy en los jóvenes hay desconfianza. Cuando predico en las Confirmaciones con frecuencia les pregunto por qué participan poco en la vida social y eclesial y esos jóvenes a veces me dicen que tienen desconfianza. A primera vista no pareciera que fueran desconfiados, pero yo lo entiendo porque son bastante manipulados o intentan ser manipulados con frecuencia. El Papa en la ChristusVivit, en ese escrito dirigido a ellos habla de la colonización ideológica, habla de la manipulación y nosotros lo vemos. La propia publicidad les utiliza, incluso las ideologías. Por lo tanto esos jóvenes tienen desconfianza en la participación social.



En estas tres jóvenes tenemos un alto compromiso social y eclesial, pertenecían a varias asociaciones, estuvieron en una conciencia política, no partidista pero sí de intervenir en la vida social. Ellas, como digo, tuvieron una implicación social y no tuvieron reparo. Es un buen testimonio ante esa desconfianza. También los jóvenes sufren desorientación por lo que decía antes del relativismo. Ellas, desde unas convicciones profundamente cristianas, estuvieron dispuestas a tomar caminos como los que tomaron, como laicas bautizadas a implicarse en esa marcha del mundo y de la Iglesia.



Yo creo que su fe y su implicación social son muy válidas para los jóvenes, ellas mismas lo eran.









Durante este año de pandemia hemos puesto el foco en la labor de los profesionales sanitarios. ¿Podemos equiparar el trabajo de este año de las enfermeras con lo de las tres mártires de Astorga?

Claro sí, ciertamente. En la situación en la que estamos tenemos una especial sensibilidad para los profesionales sanitarios. Es verdad que sobre todo al principio, en el primer confinamiento, era todavía más alto y salíamos a los balcones a aplaudirles. Pero sigue vive esa conciencia, sabemos que tenemos una alta dependencia de ellos y sabemos además de su responsabilidad. Han demostrado su preocupación por los otros, ese cuidado nuestro sobre todo de los enfermos.



Ellas hicieron ese mismo y por eso son un referente. Lo hicieron hasta el punto de jugarse la vida. También ciertamente ha habido profesional sanitario que lo ha hecho, yo conozco a un médico que después de tres días sin salir de su centro de salud, con un alto riesgo de contagio por la carga vírica que en el centro había, al final falleció. Es un héroe de nuestros días y ciertamente en ellas y en personas así debemos mirarnos.





¿Cuáles son los próximos actos que se van a celebrar en Astorga estos días?

Hemos tenido una preparación bastante intensa, a través de catequesis, charlas. Mañana hay otras dos en la ciudad de Astorga y Ponferrada. Y pasado mañana recibiremos al Cardenal MarcelloSemeraro, prefecto de la congregación para la causa de los Santos, y a partir del sábado mismo irán llegando una serie de cardenales, arzobispos y obispos, personas de los distintos ámbitos sociales y eclesiales que celebraremos el sábado a las 11 de la mañana.



Y no me quiero olvidar de las vísperas, el día 28 a las 22 de la noche, en 4 lugares dispersos a lo largo de la geografía diocesana tendremos una vigilia preparatoria.