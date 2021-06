El motivo por el que un matrimonio perdona al conductor que mató a sus 3 hijos bajo los efectos de las drogas

La vida del matrimonio integrado por Danny y Leila dio un giro de 180 grados en febrero de 2020, justo antes de que la pandemia de la covid-19 alterara nuestro día a día hasta límites insospechados en aquellos momentos. Tres de sus seis hijos, Antony, Angelina y Sienna, de 13, 12 y 9 años respectivamente, fallecieron tras ser atropelladas por un vehículo en una calle de Sydney, ciudad de Australia.

Las circunstancias que rodearon aquel accidente fueron terribles. Se produjo en medio de la celebración de un cumpleaños. En un momento dado, Danny y Leila permitieron que sus hijos salieran a la calle para comprar un helado.

Danny y Leila no se podían imaginar que cuando salieron de casa sería la última vez que les vería con vida. Sus existencias se vieron truncadas después de que un joven de 30 años, bajo los efectos del alcohol y las drogas, perdiera el control del turismo que conducía, invadiendo la acera y llevándose por delante a los tres hijos y a una de sus sobrinas, Veronique.

Danny y Leila recibieron la fatal llamada telefónica minutos después del suceso. Rápidamente llegaron al luchar de los hechos. Se da la circunstancia que tanto Danny y Leila son profundamente creyentes, por lo que cuando vieron los cuerpos sin vida de sus hijos, se rindieron a Dios: “Comencé a orar cuando todos a mi alrededor estaban gritando. Mi respuesta inmediata fue ‘¿Por qué Dios nos haría eso? No, no puede llevarse a nuestros hijos. Él no nos haría eso’”, contaba Leila en una entrevista reciente concedida a ‘EWRN News’.

Por su parte Danny manifestó en la conversación sentirse en aquel momento en estado de Shock: “A veces ves esas películas en las que sales de tu cuerpo y miras hacia atrás, como una vista superior, de lo que está sucediendo. Así es como se sintió. Estaba en estado de shock y luego comencé a reaccionar como podía”.

Los menores fueron trasladados al hospital. Allí, un total de cuatro sacerdotes confirmaron a sus padres que habían muerto en el accidente. El drama se apoderó de ambos. Sin duda alguna, la fe no solo les ha permitido salir adelante, e incluso perdonar al conductor que acabó con la vida de sus seres queridos. Perdonar, algo propio de los que profesan el cristianismo. No odiar a nadie.









Así se conocieron Laila y Danny

El matrimonio de Laila y Danny siempre se caracterizó por su catolicismo. Pese a que residen en Australia, se conocieron en el Líbano. La primera pregunta que hizo Danny a su futura esposa fue: “¿Oras?” Una pregunta que para Laila era señal de que Dios le había puesto ante ella al amor de su vida.

Por su parte Danny valoraba la fe de Leila. “Siempre digo que la decisión más importante que tomas en tu vida es con quién te casas, y sé que una mujer que ama y teme a Dios estará contigo en tu hora más oscura. Amamos cada minuto, cada segundo, incluso cuando estábamos cansados y exhaustos, todavía los amamos mucho. Solía decirme a mí mismo que mi día comienza cuando llego a casa”, explicaba el varón.



El matrimonio perdona al conductor que acabó con la vida de tres de sus hijos

A pesar del sufrimiento y dolor de Lalila y Danny, en ningún momento odiaron al conductor, que fue condenado a 21 años de prisión. “Lo siento por él. Rezo por él. El diablo lo usó como un títere”, dijo Danny.

Leila incluso le perdonó públicamente en la entrevista al medio de comunicación australiano: “El perdón es algo que practicas, es algo que practicas toda tu vida. Entonces, eventualmente, puedes perdonar a una escala mayor. Y no perdonas porque los demás merezcan ser perdonados. Es porque mereces estar en paz”, explicó.

“Si Jesús puede perdonarme, entonces, por supuesto, puedo perdonar al conductor. Si murió en la cruz por mí, entonces, por supuesto, puedo orar por ese conductor. Nuestro cristianismo, nuestra fe hizo que lo perdonara”, enfatizó.