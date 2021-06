El coronavirus por el mundo: preocupación por la variante Delta y debate por el uso de la mascarilla

Como cada miércoles, en la ‘Hora de los fósforos’ de 'Herrera en COPE' recorremos el mundo de la mano de los corresponsales COPE para conocer en qué situación están los países con el coronavirus.

Y empezamos nuestra ronda en Washington con Juan Fierro que nos dice que “en muchos sitios la mascarilla está liberada, en Washington solo es obligatorio llevar la mascarilla en transporte público y en los hospitales, en el resto de los sitios depende de los propietarios. Para que ves cómo están las cosas, en mi barrio por ejemplo, dos supermercados en uno en un letrero bien grande dice: ‘Si estás vacunado no es necesaria la mascarilla’; en el otro supermercado que está apenas a dos manzanas, otro letrero bien grande que dice: ‘Si usted no lleva mascarilla, no puede entrar en este supermercado”; o sea que así están las cosas. Hay la recomendación de las autoridades sanitarias de que efectivamente si estás en el exterior puedes ir sin mascarilla, pero bueno aquí todo depende de los estados y cada estado tiene una una decisión en ese en ese aspecto y bueno y varía bastante la cosa”.

A continuación, Fierro nos detalla las últimas cifras de Estados Unidos “600.000 muertos por la pandemia en Estados Unidos, ya es oficial, son los datos de la Universidad John Hopkins que es digamos el marcador de todos estos datos, no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. 600.000 muertos, 600.285 esta misma mañana. Estados Unidos es el país con más muertos por covid y también es el país con más con más casos, con más contagios más de 33.000.000 casi 33.00.000 y medio de contagios. En los Estados Unidos en los últimos 4 meses el número de muertos ha pasado de 500.000 a 600.000, en los momentos más graves de la pandemia en el mes de marzo este salto de 100.000 muertos se producía en apenas un mes, en esta ocasión hemos tardado de 4 meses en llegar a esos 100.000 muertos en pasar de los 500.000 a los 600.000. Ahora mismo el número de muertos por covid ronda aproximadamente los 300 diarios cuando ha llegado a ser de 4.000 muertos al día”.

Y para terminar, una curiosidad ¿los estados que votaron a Biden se vacunan más que los estados que votaron a Trump? “Sí, es muy significativa la diferencia de cifras en torno a la vacunación dependiendo del color político de cada estado en las últimas elecciones presidenciales. Ahora mismo, aquí en los Estados Unidos de los 50 estados hay 13 estados con el 70% o más de sus poblaciones que han han recibido al menos una dosis de la vacuna, de estos 13 estados los 13 votaron por Biden y la mayoría de sus estados están en la costa este de los Estados Unidos, digamos de Maryland Washington haciahacia el norte además de Nuevo México y de California. Hay 7 estados que están entre el 65 y el 69,9% de su población vacunada, los 7 votaron por Biden y hay 30 estados, los 30 estados restantes, con menos del 45 % vacunado de esos 30 estados 5 votaron por Biden y 25 votaron por Trump. Además, en esos 25 estados que votaron por Trump hay algunos estados que no llegan ni al 50%, superan por muy poquito el 40% que son fundamentalmente estados del sur como la Luisiana, como Alabama, como Mississippi”.

SIGUEN DISMINUYENDO LOS CONTAGIOS EN ITALIA

Eva Fernández nos trae buenas noticias desde Italia donde “siguen disminuyendo el número de contagios, no nos lo creemos. Llevamos varias semanas con las cifras más bajas desde septiembre pasado por lo que en principio parece que se acabó la pesadilla en Italia. En las últimas horas hemos registrado 1.255 nuevos contagios y 63 fallecidos, se puede decir que uno de cada dos italianos está vacunado con al menos una dosis. Y eso sí casi con toda seguridad el estado de emergencia que está vigente en estos momentos hasta el 31 de julio va a ser ampliado hasta finales de año, aquí el Gobierno no se anda con chiquitas o sea que no hay tampoco ningún problema por ampliar el estado de emergencia, no ocurre como en España y aquí se ha ampliado siempre con mucha tranquilidad sin que cause mayor trastorno. El Gobierno sí que está siguiendo muy de cerca la evolución de las nuevas variantes en el país, aunque de momento la Delta detectada en la India es muy limitada en Italia. Más de 14.000.000 de italianos están ya inmunizados y eso sí nos hemos sumado a autorizar la inyección de una segunda dosis de Pfizer o de Moderna a quienes ya hayan recibido una de AstraZeneca y una decisión que ha tenido que ser adoptada definitivamente prohibir AstraZeneca para los mayores de 60 años tras un nuevo caso de trombosis mortal”.

Y a esta alegría hay que sumar el turismo “por lo que estamos absolutamente felices es porque el turismo italiano comienza a recibir buenas noticias, se esperan más de 25 millones de pernoctaciones entre junio y septiembre procedentes sobre todo de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, de España y de Estados Unidos y aunque son números muy lejanos a las habituales, os aseguro que volver a ver turistas deambulando por las calles de Roma pues la verdad da mucha alegría”.

Sin embargo, como nos cuenta Eva hay preocupación por el número de inmigrantes que llegan a la isla de Lampedusa, “en estos momentos la isla de Lampedusa está que no puede más. Son 200 km de distancia los únicos que separan Lampedusa de África y por lo tanto se ha convertido en un imán para todos los que quieren llegar a Europa. Ahora mismo hay 2.000 inmigrantes en el centro de acogida de la isla que solo tiene cabida para 200, el gobierno lo que está haciendo es trasladando a los que puede a otros lugares de la cercana isla de Sicilia. Casi todo son barcazas que llegan por sus propios medios, aunque la mayoría también están siendo rescatados por la Guardia Costera de Italia y por los propios pescadores, en estos momentos los barcos de pescadores son los que más están trabajando porque se encuentran prácticamente con barcas casi desguazadas a pocos kilómetros de la isla y entonces pues son los que más están llevando a todos estos inmigrantes a Lampedusa. Es un grave problema para Italia”.

BÉLGICA VA DICIENDO ADIÓS A LAS RESTRICCIONES

También optimismo en Bélgica como nos cuenta José Luis Concejero “estamos en una ciudad y en un país que es difícil de reconocer después de lo que ha ocurrido estos meses. Ahora prácticamente en Bruselas y en el resto del país es muy difícil ver a alguien con mascarilla porque desde el miércoles de la semana pasada no es obligatoria y la gente no la está llevando, solo en el interior. Además, este viernes hay una reunión importante que es para ver qué es lo que se hace con la famosa burbuja de las cuatro personas. Cuatro personas es las que tú puedes invitar a casa y cuatro personas es lo máximo con las que tú te puedes s sentar en la terraza o en el interior de un bar, bueno pues quizás esta medida se relaje y a partir de ahora se amplíe, se está estipulando con que pueden llegar a ser seis e incluso ocho personas”.

Concejero nos habla también del ritmo de vacunación y de las cifras del país “es que la vacunación va a un ritmo bestial, para que te hagas una idea Bélgica es el país que más está vacunando al día de toda la Unión Europea y ya más del 62 % de la población al menos tiene puesta una dosis, por lo tanto aquí calculan que quizá para el mes de julio se haya superado el 80% de la población adulta vacunada, por lo tanto los datos son muy buenos. De hecho ahora mismo hay 600 pacientes ingresados, 250 en unidades de cuidados intensivos y lo que ha caído mucho son los fallecimientos, aproximadamente 7 personas han fallecido por coronavirus de media al día en la última semana, por lo tanto datos muy positivos aquí en Bélgica y encima con buenas noticias porque nos está acompañando una semana muy buena en el tiempo y vamos a alcanzar temperaturas máximas de 33 grados en un país que no está acostumbrado al calor, mucho bochorno y mucho agua hoy a mano”.

Y nos recuerda las restricciones que tienen hasta ahora y lo que pueda pasar de aquí en adelante, dependiendo -en parte- de lo que haga la Selección de Bélgica en la Eurocopa “ahora mismo pueden estar cuatro personas tanto en el interior como en el exterior de los bares, es curioso esto es un dato que llama mucho la atención porque tanto dentro como fuera de los bares solo podía haber cuatro personas además sentados en las mesas. Entonces lo que se está hablando es a ver si se puede aumentar a que las mesas pueden llegar a ser pues eso de seis u ocho personas, además aquí llama mucho la atención pero parece que las medidas también se van a ir adoptando en función del progreso de Bélgica en la Eurocopa porque de hecho ya prácticamente el Gobierno ha llegado a reconocer que gran parte de esta flexibilización de las medidas es un poco bueno pues por la demanda que está habiendo en los bares por las pantallas gigantes, de la gente que está acudiendo a ver la Eurocopa. Entonces yo creo que función un poco del progreso de Bélgica en la Eurocopa que aquí sabes que dicen que es una de las favoritas, al menos para meterse ahí en unas buenas posiciones, en función de eso se flexibilizarán las medidas en el futuro”.

FRANCIA SE CENTRA EN LA VACUNACIÓN

En Francia, doble alegría como nos dice Asunción Serena “contentos porque ayer ganó Francia a Alemania, la gente está muy contenta porque pudieron seguir el partido desde los bares, eso sí a las 23h había que irse yendo a casa porque la ministro del Interior dijo que nada de excepciones, que un poco de mano abierta para dejarles pagar la consumición y marcharse a casa pero nada más”.

También porque “las cosas están bastante bien en lo que al covid se refiere, hemos pasado por debajo de 2.000 enfermos en cuidados intensivos que es la cifra más baja desde octubre y las contaminaciones en las últimas 24 horas son de 3.225 y hace una semana era algo más de seis mil, o sea que casi la mitad. En fin, en ese en ese punto estamos muy contentos”.

Aunque hay cierta preocupación por la variante Delta “hay una cosa que sin embargo se espera un poquito de preocupación y son unos 250 casos de variante Delta que están detectados en las Landas, aunque en el conjunto de contaminaciones en ese departamento también es positivo o sea que son ambas van disminuyendo pero esta variante está ganando terreno, con lo cual pues ahí están un poquito preocupados en ese sentido”.

Conocemos cómo va el proceso de vacunación en Francia “hay un poco ya de estancamiento en el tema de los adultos, ya sabes que el Gobierno ha dicho que se pueden vacunar los adolescentes entre 12 y 17 años siempre que ellos quieran, por supuesto, y con el permiso firmado de padre y madre. Y eso, si decidieran todos vacunarse serían tres millones de franceses más para poder alcanzar ese nivel de inmunidad colectiva tan deseado que nos permitirá pasar un verano tranquilo”

El nivel de inmunidad colectiva unos dicen que es el 70% y otros que del 80%, así que todavía queda mucho francés por vacunar. Hay una buena cantidad de los que todavía se resisten y que no piensan hacerlo y luego bastantes otros que sí que estaban dispuestos a vacunarse pero como llegan las vacaciones no estaban dispuestos a irse y tener que volver luego al lugar de residencia. Entonces lo que ha decidido finalmente el Gobierno, a principio barajaba si aceptar que la gente se pudiera vacunar en los sitios de veraneo pero han rechazado esa opción porque la gestión era bastante complicada. Con lo cual lo que ha dicho el ministro de Sanidad ahora es que entre las dos dosis de los que se vacunen con Pfizer o Moderna en lugar de esperar 42 días que estábamos aquí hasta ahora, pueden esperar solo 21. Con lo cual si se vacunan ahora, en 3 semanas la segunda y así se pueden ir tranquilos de vacaciones. Así que esperan que eso anime a los que quedan a vacunarse y poder ya estar tranquilos y podemos quitar esa mascarilla, al menos en el exterior, que ha dicho el director de Sanidad que a partir del 30 de junio posiblemente nos la podremos quitar, pero ya ha dicho el ministro de Sanidad que no".

LA VARIANTE DELTA, LA GRAN PREOCUPACIÓN DE REINO UNIDO

Como ocurre en Francia, también en Reino Unido hay una mayor preocupación por la variante Delta que “sigue dando la lata”, nos dice Paloma García Ovejero. “Llevamos más de 7 días con los contagios por encima de 7.000 y eso no pasaba antes de que apareciera esta nueva Delta o India así que todo prudencia. Acaba de anunciar el ministro de Sanidad que ya se pueden vacunar los de 21, los de 21 en adelante todos tiene ya la lista abierta, así que bien en ese sentido. Boris Johnson ha prorrogado cuatro semanas más las últimas restricciones, que nos quedan pocas. Nos quedan los clubes nocturnos, reuniones grandes en casa, todo eso de momento no se puede y esas 4 semanas de margen son precisamente para que haya cuanta más gente vacunada mejor, pensando sobre todo en los jóvenes”.

Nos habla Paloma de la cumbre del G7 que se celebró hace unos días, “en realidad hubo dos cumbres, la del G7 y luego otra más soterrada la del brexit y la famosa guerra de salchichas. Entonces la del brexit un poquito violenta, era la primera vez que se veían las caras los Merkel, Macron, Boris, sobre todo después de la salida efectiva de la Unión Europea y ahí parece que Macron le echó un pulso feo a Boris luego te cuentan en privado que son súper amigos y se manda mensajitos, pero la escenificación es que Macron es el nuevo líder europeo frente a las pretensiones del británico, el protocolo de Irlanda, etcétera. Lo que pasa es que eso pasaba dentro, la cumbre del G7 en general fue muy armoniosa, fue el primer escenario sin Trump y sin pandemia y la verdad es que lo han hecho fenomenal. Igual que otras cosas las criticamos, la organización ha sido perfecta. La seguridad, imagínate, un pueblecito en la punta de la isla de Cornualles acantilados, donde viven 7.000 habitantes casi todos son pescadores, surferos, turistas y había más de 6.500 policías era increíble, no podías dar un paso literalmente sin que te saludaran, todos muy simpáticos, era una especie de escenificación de este nuevo global Britain, el Nuevo Reino Unido que quiere mostrarse al mundo mucho más amable de lo que la prensa ha hecho ver. Y luego firmaron la ‘Declaración de Carbys Bay’ que pretende ser histórica y que promete, entre otras cosas, mil millones de vacunas para los países menos desarrollados el año que viene”.

PORTUGAL SUFRE UN AUMENTO DE CONTAGIOS

Terminamos nuestro viaje en Portugal con Begoña Íñiguez “aquí tenemos euforia colectiva, aquí se vive mucho el fútbol como ocurre en España, tras la primera victoria de la selección portuguesa en el Eurocopa, no se habla de otra cosa”.

Aunque en lo que se refiere a la covid-19 “hay un sentimiento agridulce porque aquí vamos a la par del Reino Unido, es increíble, vamos en contra de la Unión Europea porque cuando el resto estaba mal nosotros bien y ahora que el resto va mejor nosotros en Portugal estamos subiendo mucho los casos, sobre todo el Lisboa que acumula los dos tercios de los nuevos positivos. Ayer se detectaron en todo Portugal 973 nuevos positivos, de ellos como digo la mayoría el Lisboa. Lo positivo es que tenemos pocos fallecidos, fallecieron dos personas ayer, las hospitalizaciones aumentan pero no es alarmante y ahí se ve como las vacunas están haciendo efecto porque realmente tenemos a casi un 50% de la población portugués al menos con una dosis y al 30% prácticamente totalmente vacunado. Y con todo esto del aumento de positivos en Lisboa como estamos por encima de los 240 contagios por 100.000 habitantes yo creo y lo adelanto aquí que el Gobierno portugués está preparando algo para retroceder en Lisboa porque se está se está produciendo muchos positivos y no puede ser”.

Recuerda nuestra corresponsal que “aquí al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa ya se ha decretado en el Parlamento que es obligatoria la mascarilla en Portugal, es obligatoria en todos los lados, fuera y dentro hasta finales de septiembre”.