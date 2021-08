El motivo por el que esta madre francesa está haciendo el Camino: "Es una promesa y voy a seguir caminando"

Nuestro peregrino Javier Escartín sigue caminando hacia Santiago de Compostela y en la vigesimotercera etapa ha dejado atrás Astorga y ha llegado a Foncebadón, una etapa larga de algo más de 26 kilómetros.

Tras conocer la emocionante historia de Diego, un peregrino de Valencia que ya hizo 12 veces el Camino de Santiago tras la enfermedad y la siguiente recuperación de su madre, Javier tiene la oportunidad de conocer a Delphine, una peregrina francesa que lleva dos meses caminando.

La sobrecogedora historia de Delphine

Cada uno hace el Camino de Santiago por alguna razón, pero seguramente la historia de Delphine sobrecoge a cualquiera que la conozca. Delphine está haciendo el Camino de Santiago por sus hijos: “El más pequeño tiene tres años y está enfermo. Ese es el motivo principal por el que estoy caminando. Comencé el Camino de Santiago desde Montpellier y ya llaveo dos meses caminando por mi hijo”.

Preguntada por cuáles serán sus emociones al llegar a Santiago, Delphine tiene claro que no sabe cómo estará, “pero es una promesa que le hice a mis hijos y de verdad que quiero llegar a Santiago por él”.

La fuerza que necesita para llegar a Santiago

El hijo pequeño enfermo sabe que su madre está haciendo el Camino, “pero tiene tres años y no sé si comprende porque lo estoy haciendo. Mi hijo mayor tiene 6 años y sí que lo entiende. De hecho, me quería acompañar en el Camino, pero es demasiado pequeño aún”.

Sin embargo, “todos los días hablamos por video llamada y cada vez que les llamo se ponen muy contentos”. Delphine tiene claro que va a “llegar hasta el final porque le prometí a mi hijo el mayor que lo iba a hacer por su hermano y ellos me están dando las fuerza que necesito para llegar a Santiago”.

Delphine tuvo un pequeño accidente en Astorga: “Esta mañana salí de la ciudad y me torcí el pie, me hice bastante daño y ahora estoy descansando para mañana ponerme a caminar de nuevo. Aunque me duela un poco yo voy a seguir caminando, hasta el final”.

