El mensaje de Miguel Ángel Muñoz y su querida "Tata" a C. Tangana: "Ríete porque…”

Durante el confinamiento, Miguel Ángel Muñoz y su querida "Tata" nos alegraron los días con sus directos de Instagram. Este martes, 16 de marzo, han cumplido un año desde que se conectaron por primera vez con Cuarentata. En el vídeo que han subido muchos seguidores han mostrado su ilusión, alegría y agradecimiento tanto a Luisa como al actor. "El confinamiento con la Tata y contigo era más llevadero, te lo digo de corazón, gracias a ustedes mis días no fueron eterno y me sentía en familia", ha escrito una fan.

En el directo que han hecho para celebrar el año han escuchado 'Tú Me Dejaste De Querer' de C.Tangana. La Tata se ha movido al ritmo de la música del cantante: "Es muy flamenco", ha subrayado. Además le han querido enviar un mensaje, ya que el actor le ha explicado que casi siempre está serio y no se ríe. En ese momento, la Tata le ha lanzado un "piropo" al artista: "Ríete porque estarás más guapo".

Miguel Ángel Muñoz siente pasión por su tata. No es nuevo ver las cómplices imágenes de ambos en sus respectivas redes sociales y es que el actor la ha convertido en toda una influencer. Los videos empiezan a amontonarse en la cuenta de Instagram @soylatatareal. Cada día, el actor presenta junto a Luisa un programa de variedades donde han llegado al punto de tener invitados, declarados fans de la tata, como José Coronado o Raúl González.

El programa Cuarentata es un espacio que se emite todos los días por la tarde, casi siempre a las 18 horas. En sus divertidas conversaciones hablan sobre diversos temas, bailan, tocan música o hablan con personajes famosos. Este momento se ha convertido en el más especial de día y que muchos seguidores esperan con ilusión. Comenzó como una labor hacia los demás y ahora está recibiendo una gran respuesta de estas miles de personas.

Además de triunfar en Instagram, Miguel Ángel Muñoz es un reconocido aficionado al fútbol. El programa ‘Tiempo de Juego’ de esta cadena tuvo la oportunidad de charlar con el actor que está arrasando con 'CuarenTata', una serie creada durante la cuarentena con su Tata: "Es mi tía bisabuela. Nos separan 59 años, y casi desde que nací tuvo que cuidarme mientras mis padres trabajaban. Ella tiene una actitud increíble, me salva cada día con su actitud positiva: todos los días se levanta con una sonrisa".

Su 'Tata' no sólo es oyente de COPE, sino muy creyente y por eso, todos los días "le dedicamos un minuto de silencio para rezar por toda la gente que ha muerto". Desde que comenazon con sus directos, y viendo la cantidad de personas que fallecían por la covid-19, los momentos de angustia que había y las dificultades por despedirte de tus familiares... decidieron rezar por todas aquellas personas que no habían podido sobrevivir a esta pandemia.

La historia de la Tata

Cristina López Schlichting en Fin de Semana entrevistó al actor en plena pandemia, donde explicó que había decidido pasar el confinamiento con la persona que estuvo con él de pequeño. No se queja, de hecho, lo disfruta como el que más: “Lo primero es que estamos muy felices porque tenemos salud y no nos ha tocado el coronavirus. La tata se ha convertido en un fenómeno viral y social, y su perfil se ha verificado, la siguen de todo el mundo. Es muy emocionante, estamos viviendo, a pesar de este momento tan difícil, un momento muy feliz. La tata me cuidó de pequeñito, es la hermana de mi bisabuela, mis padres eran muy jóvenes al tenerme a mí".

Su tata, cuenta Miguel Ángel, es una persona muy especial para él: “Nuestra relación siempre fue estrecha y muy pura. Yo desde los 18 años me ocupo de ella y la ayudo en muchos temas, y en los últimos años mucho mucho más. Cuando surgió esta pandemia decidí encargarme de ella. Duermo en su casa de 35 metros cuadrados. Ella en un cuarto y yo en el mío. Di vacaciones a los cuidadores en la pandemia y yo cuido de ella personalmente".

Un servicio que está siendo bueno para él y que también aprovecha para dar a conocer la historia de Luisa, que se está convirtiendo poco a poco, en la tata de España: “Más allá de la Guerra Civil, que fue duro, estuvo en Mérida (tenía 10 años) y hemos hablado mucho de eso. La ganadería era lo principal y tenían una tienda de ultramarinos, además de gallinas. Ella cuenta siempre que ha sido una afortunada en la vida porque siempre fue personal de limpieza en distintas casas y, durante 12 años, estuvo trabajando en casas. Ha logrado cotizar 15 años y tener jubilación".

La solidaridad del actor

Son momentos muy felices para la pareja de influencers de Instagram, que, en estos momentos, están teniendo más de 100.000 seguidores en cada vídeo. Luisa no da señales de estar cansada, de hecho, todo lo contrario, según nos ha contado Miguel Ángel: "Tiene 95 años y está espléndida, en uno de los mejores momentos de su vida de los últimos 15 o 20 años. Que estemos juntos es lo que más feliz le hace. Damos paseos por el pasillo y nos reímos como nunca”.

Claro que para Miguel Ángel es un esfuerzo extra, aunque lo hace con cariño: “Si hay algo más complejo de llevar es dedicarme tiempo para mí porque todo el día estamos juntos y, cuando no estoy con ella, cocino, friego o voy a comprar y dejo lo mío para la noche y trabajo hasta la 1-2 am".

Y no hay mejor ejemplo de solidaridad que el que nos da él mismo, muy propio de estos días, pero que Miguel Ángel ha tenido durante toda su vida, en colaboraciones con Fundación Aladina, con UNICEF y, lo que no se sabe tanto, con su tata: “Es una pensión muy pequeñita y desde los 18 años yo le ayudo económicamente porque ella, por desconocimiento, no pudo cotizar siempre y menos mal que alguien se lo avisó".