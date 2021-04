Las diez claves del discurso del cardenal Omella en la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE

Los obispos españoles celebran esta semana, del 19 al 23 de abril, la primera Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) este 2021. Como es habitual, la Asamblea ha comenzado a las 12h con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Seguidamente ha intervenido el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito Auza.

El punto central de la Asamblea Plenaria será la aprobación de las líneas de acción pastoral de la CEE para el quinquenio 2021-2025. También, estudiarán el documento titulado Fieles al envío misionero. Por otro lado, las claves del contexto actual, marco eclesial y líneas de trabajo, que llevan trabajando los últimos meses, y del que ya se presentó un borrador en la anterior Asamblea Plenaria, en noviembre del año pasado. Con este documento pretenden responder al reto de la evangelización en la sociedad española actual y señalar las prioridades de la Conferencia Episcopal Española, de sus comisiones y servicios para los próximos cinco años.

Las diez claves de la Asamblea Plenaria

1. El coronavirus

Despues de un año de pandemia, la covid-19 suma cada vez más muertes. Esto se está convirtiendo en una amenaza para la salud de todos. "Nos ha obligado a vivir bajo el régimen del temor, de la incertidumbre, de la desconfianza, de la sospecha, que ha socavado el tejido vivo de la sociedad a todos los niveles", ha explicado Omella.

"Gracias a Dios, vemos ya en el horizonte signos de esperanza para salir de esta situación con las vacunas que se van distribuyendo cada vez a mayor parte de la población", ha manifestado. Además, los obispos desean que la vacuna "sea un bien común que se distribuya a todos por igual y no sea una propiedad privada de unos pocos, sin hacer diferencias entre países ricos y países pobres".

2. La desigualdad social

En España existe un creciente y grave problema que se llama 'desigualdad social'. "No es momento para disputas inertes entre partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares", ha subrayado.

Por otro lado, ha querido explciar que "la política existe para servir y ahora está llamada a servir más que nunca y a olvidarse de la consecución de intereses partidistas o su imposición ideológica aprovechando la crisis humanitaria y social que padecemos".

3. La conversión pastoral

La Iglesia, a través de Cáritas y de la amplia red capilar de instituciones y comunidades cristianas, está atenta a todas las necesidades y está respondiendo, dentro de sus posibilidades, de la mejor forma posible. "No nos podemos quedar en el asistencialismo de emergencia; la deuda social con los más desfavorecidos incluye su promoción como personas. Todos necesitamos a Dios y no podemos dejar de ofrecerlo en esta situación de prueba y de dificultad", ha anunciado el presidente de la CEE.

4. El discernimiento

"La crisis del coronavirus es claramente un signo de nuestros tiempos que nos ha sobrepasado. Es necesario tratar de discernir esta situación, interpretarla a la luz del Evangelio, que nos revela su verdad más profunda", ha manifestado el cardenal.

Por otra parte, ha querido explicar lo que quiere decir 'discernir': "Poner la realidad bajo la mirada de Dios, que guía la historia y los destinos del mundo". Solo así esta amenaza global, ha subrayado Omella, "podrá convertirse en camino de salvación, en ocasión para construir una humanidad más fraterna y para repensar nuestra forma de vivir, purificarla y seguir caminando con mayor coraje".

5. La fraternidad

"La propuesta de una 'fraternidad universal' comienza a vivirse en concreto desde la 'fraternidad familiar'", ha explicado el cardenal Omella.La primera gran iniciativa pastoral del Papa Francisco fueron los dos Sínodos sobre la familia de 2014 y 2015 para "comprender la importancia de la institución de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla como la base fundamental de la sociedad y de la vida humana".

El Año especial dedicado a la familia comenzó el pasado 19 de marzo. La iniciativa del Papa Francisco, que lleva el nombre de Año 'Familia Amoris Laetitia', se propone llegar a todas las familias del mundo a través de propuestas espirituales, pastorales y culturales que se podrán llevar a cabo en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones familiares. El objetivo es ofrecer a la Iglesia oportunidades de reflexión y profundización para vivir concretamente la riqueza de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

6. La eutanasia

A los obispos no les deja de sorprender la ley de regulación de la eutanasia, recientemente aprobada en España: "Ha supuesto un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de las personas mayores y enfermas". Ante el sufrimiento que derriba a las personas, desde la Conferencia Episcopal Española apuestan por una cura integral de las personas que trabaje todas sus dimensiones: corporal, espiritual, relacional y psicológica. "No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos 'incuidables' aunque sean incurables", ha asegurado Omella.

7. Los jóvenes

Como ha explicado el presidente de la CEE, el Papa Francisco ha invitado a los jóvenes a que no se dejen robar la esperanza, que se sientan parte de la Creación, que reconozcan el regalo de la vida y que tengan el coraje de elegir lo que Dios ha soñado para ellos desde la eternidad.

Sin embargo, Omella ha subrayado que los jóvenes no lo tienen fácil: "Están sufriendo más duramente los efectos de la pandemia con un índice de paro juvenil que ronda el 40% en nuestro país, con cursos académicos en circunstancias especiales que seguramente influirán desigualmente en su aprovechamiento".

8. Los migrantes

Los migrantes han sido una preocupación constante del Papa Francisco. El Pontífice está al frente de la Sección de Migrantes y Refugiados del nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y se ocupa de esta dura realidad en nuestros días.

"Es una labor delicada que requiere la cooperación entre los Estados y trabajar en origen para identificar y atajar las causas que provocan las migraciones forzadas. En los países de Europa la Iglesia se ha comprometido, con los medios a su alcance, a acoger, a proteger y a integrar a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas", ha explicado.

Además, ha querido agradecer a los obispos de Canarias, que ante el abandono de los migrantes que llegan sin cesar al archipiélago, "han llamado la atención de la sociedad para que no vivamos anestesiados ante el dolor ajeno".

9. La ecología integral

El Papa nos urge a promover una ecología integral al servicio del bien común y de las personas. "El ser humano no se puede colocar en el centro como dueño absoluto de todas las cosas y explotar el mundo a su antojo mediante la ciencia y la técnica", ha remarcado Omella.

También, ha explicado la 'Economía de Francisco': "Un movimiento de jóvenes economistas, aplicando los principios propuestos por el Papa Francisco, que trabaja para lograr una gestión de la aldea global más justa, inclusiva y sostenible, para dar alma a la economía del mañana".

10. La sinodalidad

"La sinodalidad habla de la comunión de las Iglesias entre sí y de la comunión dentro de las Iglesias, de la escucha mutua de pastores y fieles cristianos, todos partícipes del Espíritu", ha subrayado Omella. También, ha recordado que el Papa dice que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio.