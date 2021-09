Juanma, 23 años seguidos haciendo el Camino de Santiago: "Es un viaje al interior de uno mismo"

Nuestro peregrino, Javier Escartín, está cada vez más cerca de Santiago de Compostela y en la trigésimoprimera etapa ha salido desde Palas de Rei y ha llegado a la ciudad de Arzúa, en una etapa de 28,5 kilómetros.

Casi al final de la etapa, Javier se ha encontrado con Juanma, un veterano del Camino que lleva 23 años seguidos haciendo el Camino de Santiago a excepción del año pasado a causa de la pandemia: “Este año voy a hacer dos para compensar el del año pasado”. Juanma se acuerda de que el primer año que hizo el Camino escuchó un hombre que lo llevaba haciendo 20 años seguidos: “No me esperaba que yo ahora iba a tener 30 caminos en 23 años”.

"Papá cuando tu llegas al Obradoiro, Santiago baja a verte a ti"

Juanma admite que no sabe de donde le viene la pasión por el Camino de Santiago: “Empecé en el año 1999 porque coincidimos con un grupo que íbamos al Rocío, me los traje al Camino y sufrí bastante porque veía que lo estaban pasando mal. Empecé a hacer el Camino por senderismo, pero cuando llevaba tres días me di cuenta de que en el Camino había algo. Cuando tú sufres por algunas etapas y sigues adelante, hay algo que tira de ti”.

La familia de Juanma ya tiene asimilada la pasión de su padre por el Camino: “Mi mujer siempre me ha dado carta blanca en eso y mis hijas me dicen: “Papá cuando tú llegas al Obradoiro, Santiago baja a verte a ti”.

Los jóvenes y el Camino de Santiago

Juanma le cuenta a Javier una anécdota muy curiosa: “Dio la casualidad que cuando llegamos a Riaño era un domingo y no había la posibilidad de sellar. Hice una foto a la iglesia de Santa María del Rosario y le prometí que le iba a hacer un sello. Se le mandé junto a una carta, y la sorpresa es que lo plastificó y se lo enseña a todos los peregrinos”.

“La satisfacción más grande del Camino es cuando coincido con gente que lo ha hecho por primera vez y me agradecen porque gracias a mí conocen el Camino de otra forma” admite Juanma.

¿A quién le recomendaría hacer el Camino? Juanma tiene claro que la juventud tiene que aprovechar esta experiencia: “Compañerismo, humildad, tratar con personas distintas de su edad. Yo hice un año el Camino con chicos de la Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla y viví un camino que yo no me lo imaginaba”.

