Esto es lo primero que ha hecho Spiriman tras recuperarse del cáncer: "He cumplido mi promesa"

El médico Jesús Candel, conocido en las redes sociales como ‘Spiriman’, es un Influencer, que en 2012 puso en marcha la Fundación Spiribol para ayudar a niños con dificultades sociales. Y, fue en 2016 cuando en su canal de YouTube fueron subiendo los seguidores, hasta día de hoy, que tiene más de 328 mil suscriptores.

En agosto de 2020 le diagnosticaron un adenocarcinoma de pulmón con una metástasis en sus huesos y otros órganos. El médico activista, a punto de cumplir 44 años, estaba enfermo. Además, le pronosticaron cuatro meses de vida. Al saber la triste noticia, le rezó a la Virgen de las Nieves, patrona de Sierra Nevada. Con ella se comprometió a que si se curaba acudiría a la montaña para darle las gracias.

Una recuperación “espectacular e increíble”

El Influencer ha subido a su cuenta de YouTube‘La fuerza del propósito’, un vídeo que emociona y ya tiene más de 140 mil visualizaciones. “Hoy he hecho mi promesa porque le dije a la Virgen de las Nieves que si llegaba lo que me han notificado y me han dicho, vendría a darle las gracias y a rezar”, ha explicado el médico activista. Spiriman ha asegurado que ha sido una recuperación “espectacular e increíble”.

“El tumor ha desaparecido y las metástasis de mi cuerpo, de todos los huesos, esas vértebras que tenían lesiones líticas tremendas, y que incluso penetraban en el canal de la médula, han desaparecido”, ha remarcado. “Yo me encontraba bien, fuerte y desde el minuto uno mi propósito y mi intención era curarme”, ha confirmado el médico.

Desde el primer día que fue diagnosticado de cáncer solo visualizó el fin al que quería llegar: “Quería estar aquí solo, rodeado de mi sierra”, lugar donde ha vivido “cosas tremendas” con su hijo, pero sobre todo con su mujer. Además, suele acudir de excursión con su familia, la cual le ha dado fuerza.

La Virgen de las Nieves "es capaz de hacer milagros"

Para el médico, el lugar de la aparición de la Virgen de las Nieves es muy especial y le ha dado fuerza en estos momentos tan duros que ha vivido: “Solo me ha dado esa fuerza que todos tenemos y que es capaz de hacer milagros, de conseguir lo que cada uno nos proponemos”.

Además, ha admitido que ha cometido muchos errores en su vida, pero estos seis meses de tratamiento, donde también ha vivido los duros efectos, “se ha agarrado a las evidencias científicas”. “Me he agarrado y he creído en cada momento que he recibido la radioterapia, la inmunoterapia, la quimioterapia y la terapia dirigida”, ha subrayado.

Al ser YouTuber, muchos seguidores le han visto débil en vídeos anterior que ha subido. Por eso, ha querido recalcar que “lo duro de esta enfermedad son los efectos secundarios que tenemos, pero son pasajeros”. A raíz de esto, ha asegurado que “el poder de cambiar las cosas y de cómo queremos verlas está en cada uno de nosotros”.

"El cáncer es una experiencia de vida y se puede superar”

El Influencer ha contado una experiencia desagradable que tuvo los primeros días: “Hubo un día que sentí una fuerza enorme, un día en el que mucha gente me deseó cosas terribles porque yo expresé lo que sentía cuando te dicen que tienes un cáncer, que es inoperable, y te dan un pronóstico de vida”. Es entonces cuando el médico se aferró a “quién lucha y quiere vencer esta enfermedad, vive”.

El médico se ha dirigido a los enfermos de cáncer: “El cáncer es una experiencia de vida y se puede superar”. “La enfermedad no es nada más que la expresión de aquello que tenemos dentro y que no queremos cambiar”, ha asegurado el activista. “Yo lo he experimentado y os puedo decir que esta segunda oportunidad la voy a vivir desde el amor”, desde un sentimiento que transforma “la ira, el odio, el rencor” en amor. “Llamadlo como queráis, llamadlo infinito, yo lo llamo Dios”, ha manifestado.

Spiriman ha confesado que el cáncer siempre es algo que puede volver y que “no hay que bajar la guardia”, pero ahora piensa vivir mejor. Por eso, ha terminado expresando que lo que hay que hacer es vivir: “Vivir desde la bondad infinita y desde esa energía que tenemos dentro que es capaz de cambiarlo todo”.