El duro esfuerzo de la Fundación Madrina para realojar a familias desahuciadas por la crisis sanitaria

La Fundación Madrina nació en el año 2000 tras detectar que un 95% de los casos de las jóvenes y adolescentes embarazadas en situación de vulnerabilidad social y dificultad psico-social, quedaban desatendidas por falta de recursos.

Tras 20 años de duro trabajo donde se han atendido a más de 8.000 mujeres y recibido más de 70.000 llamadas telefónicas, este año, por culpa de la pandemia de la covid-19, ha supuesto un duro esfuerzo en todas sus actividades y proyectos. Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina, ha hablado con Aleluya sobre el trabajo que se sigue haciendo, especialmente en estos tiempos tan complicados.

“Atendemos el 60% de los casos vulnerables en Madrid y con la pandemia hemos llegado a ayudar 3500 personas al día, les entregamos higiene y alimentación” nos dice Conrado. Según el presidente de la Fundación, “siempre ha habido familias en situación precaria y de calle, pero es que ahora tenemos una lista de 500 familias que están esperando las ayudas”.

El proyecto Pueblos Madrina

La mayoría de estas familias trabajaban antes de la pandemia y ahora se encuentran sin empleo y con la preocupación de no poder pagar el alquiler y con riesgo de verse, muy pronto, en la calle. “Las ayudas no van a llegar a estas familias y eso significa que la administración no ha hecho las tareas bien. Desde la Fundación Madrina queremos buscar una solución a estos problemas” nos cuenta Conrado.

“Lo peor – dice Conrado – es que en Madrid no hay ni sitio ni espacio para todos y la única solución es buscar para estas familias un realojo en los pueblos de alrededor donde quizás puedan tener una segunda oportunidad”.

La Fundación Madrina ha ideado así un modo de ayudarlas que lleva funcionando ya varios años: los Pueblos Madrina, en los que reubican a familias enteras que pueden comenzar allí una nueva vida. La Fundación busca también Abuelos Madrina o Familias Madrina donde se puedan acoger a estas mujeres con situaciones de vulnerabilidad.

El llamamiento de la Fundación Madrina a la Iglesia

La Fundación Madrina está impulsando estos días su proyecto Pueblos Madrina, por el que realojan a estas familias en pueblos de Guadalajara, Ávila o Toledo. “La escolaridad y la alimentación están asegurados. Consegumos cubrir todos los objetivos: tener un hogar, que los niños puedan ir al colegio y que las familias puedan tener un futuro digno” afirma Conrado. Para los pueblos es también una manera para “volver a ver niños y tener esperanza”.

Conrado aprovecha la entrevista con Aleluya “para hacer un llamamiento a las muchas parroquias que están en estos pueblos por si saben de alguna casa vacía, familias que pueden acoger o abuelos que están en soledad. La Iglesia tiene el deber de acoger como la familia de Nazareth”.

La pandemia he hecho visible que algunas cosas no se están haciendo bien desde el mundo de la política y Conrado tiene claro que “no es el momento de hacer marketing. Si cambias de comunidad, por ejemplo, pierdes las ayudas sociales que te pueden llegar" La Fundación alerta de la pérdida de ayudas sociales y antigüedad de empadronamiento al trasladarse de la ciudad al pueblo, lo que hace imposible dar el paso para muchas familias.

"Hay mucha gente que no sale de Madrid para no perder lo mínimo que tiene para poder sobrevivir. Eso significa anclar la pobreza en un determinado lugar en vez de ayudarles a tener un futuro mejor” nos dice Conrado.

La mejor política

Conrado pide a los políticos “estar al servicio de las personas y de las familias, sobre todo las que están en situación de vulnerabilidad. La vocación del político tiene que ser escuchar a estas familias”.

Desde la Fundación Madrina seguirán trabajando para “dar alimentación e higiene porque son las dos cosas más importantes para una madre con niños a cargo”. Conrado cree firmemente que “como creyentes y como Fundación tenemos el deber de entregar vida para dar vida. Y buscamos también la ayuda de la Iglesia para que las parroquias se movilicen para buscarnos alojamientos o pueblos donde las familias puedan tener una vida digna”.