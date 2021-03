La diócesis de Vitoria pone el foco en la defensa de la vida como el don más preciado de las personas

Del 19 al 25 de marzo de 2021, la diócesis de Vitoria, a través de la Pastoral Familiar y Pastoral de la Salud, pondrá el foco en la defensa de la Vida, en mayúscula, en toda su extensión y sin exclusión alguna. Para animar a los fieles a participar la diócesis ha compartido esta carta de la jornada por la vida.

Custodios de la vida

La vida es el don más preciado que tenemos las personas. Por esa razón, hablar de vida es hablar de alegría, de ilusión, de color, de esperanza, de naturaleza… Solo se nos ocurren bonitos calificativos para expresar esta idea. Así es como las personas deberíamos disfrutar siempre de este bien.

“Es un hecho que la vida es un don que proviene de la misteriosa y generosa voluntad de Dios. En este contexto de don puede afirmarse que toda vida vale la pena ser vivida puesto que en ella hay un orden previo y un destino profundamente querido por su creador”, afirman los obispos españoles hablando de la Jornada por la Vida que se celebrará en la Iglesia el próximo 25 de marzo. Además, añaden que “en el contexto del Año de San José, convocado por el Papa Francisco, queremos poner nuestra mirada en este gran santo para aprender a ser ‘custodios de la vida’, lema que este año da nombre a esta Jornada.

Hoy en día se corre el riesgo de caer en la cultura de la muerte, descartando aquellas vidas que no cumplen con ciertos parámetros. Este descarte de vidas humanas, que es justificado por muchos, conduce a emitir juicios y a tomar decisiones contrarias a la propia dignidad humana.

El Papa, en unas declaraciones a los medios hablando sobre el aborto recién aprobado en Argentina, dijo: “La muerte no es un problema religioso, ojo: es un problema humano, prerreligioso, es un problema de ética humana. Las religiones se ocupan de ello, pero es un problema que hasta un ateo debe resolver en su conciencia” y añadió que todos tenemos que hacernos preguntas: “¿Es correcto cancelar una vida humana para resolver un problema, cualquier problema? No, eso no es justo”.

Pues bien, con todos estos razonamientos cabe plantearse lo siguiente: ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos hoy en día? Sin duda, la respuesta es apostar por la cultura de la vida. Por ello, la Delegación de Pastoral Familiar y Pastoral de la Salud han organizado una semana de actividades en torno a la Jornada por la Vida 2021, que consiste en:

1. Un Rosario diario por la vida, desde el 19 al 25 de marzo, en el que participarán colegios, cofradías y asociaciones religiosas de nuestra Diócesis.

2. Una Misa de apertura del Año de la familia, ‘Familia Amoris Laetitia’, el 19 de marzo, en la Solemnidad de San José, que será presidida por nuestro Obispo D. Juan Carlos Elizalde.

3. Tres días de charlas y testimonios que nos van a acercar al trabajo que varias asociaciones y particulares están realizando a este respecto.

4. Una Eucaristía de clausura conmemorando la propia Jornada por la Vida, el 25 de marzo.