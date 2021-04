La carta que escribió un profesor con ELA a su mujer y a sus alumnos antes de fallecer: "Disfruta cada día"

Miguel Pérez falleció de ELA hace unas semanas. Se dedicaba a la docencia, en el centro sevillano de ‘Tabladilla’. Estaba casado con Lucía Capapé, que ha estado acompañándole durante todo el proceso. El amor que se profesaban era tremendo.

Miguel era un hombre de profundas creencias cristianas. Antes de abandonar esta vida, dejó un testimonio escrito para el grupo de alumnos de su colegio que finalizan su etapa de primaria. Una carta a la que puso voz durante el acto de graduación el director de ‘Tabladilla’, Pedro.

Un discurso cargado de emotividad y lecciones de vida que la mujer de Miguel ha publicado en su Instagram, generando cientos de comentarios entre los usuarios de esta red social. Un texto donde Miguel expresaba los sentimientos de gratitud hacia las personas que habían estado junto a él en los últimos momentos.

“No voy a seguir contando las penas que supone esta situación. Todo lo contrario. Quiero hablaros todo lo bueno que me ha dado. Las dificultades pueden llevarte a separarte del mundo, de Dios, de tu mujer, o unirte mucho más. Yo he optado por lo segundo. Es increíble ver la mano de Dios y de la Virgen detrás, dando sentido a cada cosa que nos pasa. Sentirme querido y ayudado por Él y sabedor de que me está usando para hacer el bien en tanta gente, me da mucha paz. Todos tenemos cruces y hay que luchar por llevarla bien. A mí me ha tocado esta. Las hay peores, lo compruebo ahora que visito muchos hospitales”, manifestaba en la primera parte de la carta el profesor ya fallecido.

Las palabras de amor de Miguel a su mujer, Lucía

A continuación, solo tenía palabras de agradecimiento para Lucía, su mujer, su compañera de viaje. Se mostraba emocionado al hablar cómo había mostrado su amor hacia ella en el transcurso de la enfermedad.

“Es increíble ver el amor de mi mujer. Esto nos ha llevado a otra dimensión del amor. Experimentar ese amor verdadero y de entrega es una bendición. Gracias a esta enfermedad he experimentado un amor increíble de mis amigos y mis familiares, además del cariño de tanta gente. Me ha hecho darme cuenta de que perdemos la vida buscando la felicidad, en tener, en poseer, en alcanzar objetivos personales. Lo importante es ser feliz, el presente, disfrutar cada día haciendo el bien y agradeciendo todo lo que tenemos”.

El mensaje de Miguel a sus alumnos: "Luchar cada día por ser la mejor persona"

Para finalizar, transmitía el siguiente mensaje a sus alumnos, que comienzan una nueva etapa académica como es la Secundaria. Un momento clave en el desarrollo de los jóvenes: “Queridos alumnos, la vida os irá llevando, cada uno tomará sus propias decisiones, habrá cosas que no dependan de vosotros, pero una sí. La actitud que tengáis en vuestra vida. La actitud multiplica. La diferencia entre el crack y el mediocre está en la actitud. Ser personas con una actitud positiva, servicial, agradecida, solucionadores de problemas, con iniciativa, afrontar la vida con sentido positivo... La vida es como es, no como queramos que sea. Hay que luchar cada día para ser la mejor persona en los ámbitos que te han tocado y cuando Dios vea el recorrido de tu vida vea una obra de arte, con errores y equivocaciones, pero siempre con alegría, ilusión y queriendo a la gente”, expresaba en la misiva Miguel Pérez.