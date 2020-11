Así trabaja la Iglesia para propiciar el diálogo con otras religiones y estar "al servicio de la fraternidad"

Hace un mes se presentaba a los medios de comunicación en el Vaticano la nueva encíclica de Papa Francisco “Fratelli tutti” sobre la fraternidad y la amistad social. Durante la rueda de prensa intervenía también el Cardenal Miguel Ángel Ayuso, que no ocultaba su emoción al leer las paginas del nuevo documento pontificio, en particular el capitulo ocho: “Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo”.

“He colaborado con el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado, es decir, durante casi ocho años. Puedo atestiguar cuánto trabajo se ha hecho, incluso en medio de innegables dificultades, como la última —sólo por orden de tiempo— de la pandemia causada por la covid-19” manifestaba el cardenal.

El diálogo interreligioso está verdaderamente en el corazón de las reflexiones y acciones del Papa Francisco. De hecho, refleja 'Fratelli tutti': “Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos”.

El trabajo de la Conferencia Episcopal Española

Desde la Conferencia Episcopal Española, Don Rafael Vázquez, director de la Subcomisión Episcopal de Relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso, ha explicado en Aleluya la importancia de este capítulo en la última encíclica del Santo Padre.

“Las próximas jornadas de delegados de la Subcomisión, que se celebrarán en febrero, las vamos a enfocar en el diálogo islamo-cristiano y estudiaremos el “Documento sobre la fraternidad humana” que el Papa firmó con el Gran Imán de la Mezquita de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb”, nos cuenta Don Rafael.

El director subraya el gran trabajo que se está haciendo desde las diferentes diócesis españolas: “En Vitoria han celebrado una jornada interreligiosa en la cual rezaron juntos sobre todo por el tema de los migrantes y de los refugiados. En otras diócesis han tenido oraciones por la paz junto con otras confesiones. En Málaga hemos organizado campamentos interconfesionales con niños cristianos y musulmanes”

Para Don Rafael, la clave está en el mensaje de unidad que las distintas religiones están proporcionando en este momento tan complicado como consecuencia de la pandemia de la covid-19. “En el servicio podemos estar todos unidos, independientemente de nuestra confesión: prestamos un servicio a los más pobres y a todo el mundo” subraya el director.

Además, en un texto que se puede leer en la página web de la CEE, Don Rafael afirma que “la gran aportación que pueden hacer las religiones al sueño de la fraternidad y la amistad social, es la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo e hija de Dios”. “Hoy en día, las personas de fe y los líderes religiosos están llamados a abrir la humanidad a la trascendencia, y despertar la llama de la espiritualidad que el materialismo ha apagado en el corazón de cada hombre”, afirma el director.

“Por último, y no por ello menos importante – dice Don Rafael - las religiones rechazan y condenan radicalmente la violencia, el terrorismo o la guerra en nombre de Dios, que es fruto de una interpretación errónea y manipulada de los textos sagrados”.

La mesa interconfesional en Melilla

El vicario episcopal de Melilla, Eduardo Resa, ha relatado en Aleluya cómo están trabajando en la mesa interconfesional en la ciudad. “Queremos que sea un espacio de diálogo y encuentro, un espacio para establecer puntos de acuerdo entre las diferentes confesiones religiosas”, nos cuenta el vicario episcopal.

Desafortunadamente, lamenta Don Eduardo, “los proyectos que teníamos han sido todos cancelados por culpa de la pandemia. Aquí en Melilla la situación es muy grave, estamos prácticamente confinados. Hay muchos proyectos que nos gustaría llevar a cabo, pero en estos momentos es difícil”.

Lo que sí quiere destacar el vicario episcopal es el “profundo respeto y amistad que sirven para seguir aumentando los lazos de unión”. Don Eduardo nos cuenta que justo este fin de semana “estuve en el cementerio hebreo para rezar una oración y poner una vela para todos los difuntos”.

Don Eduardo es también capellán del hospital en Melilla y quiere insistir también la situación “alarmante” que vive la ciudad. “Hay una sanidad muy precaria y el hospital está prácticamente todo dedicado a los pacientes de la covid-19”, precisa el vicario a Aleluya.

Los campamentos interreligiosos en Málaga

Paula de la Vega es una joven de Málaga que participó en los campamentos interreligiosos que se organizaron desde la diócesis durante los veranos de 2018 y 2019, con la participación de niños y niñas musulmanes y cristianos de 10 a 15 años aproximadamente.

Paula cuenta a Aleluya que fue a “echar una mano para ayudarles con los niños”. Nos dice que se encontraba en un “momento de crisis de fe, fui a la primera reunión en la mezquita y enseguida me enamoré del proyecto”. Al principio no sabían muy bien cómo iba a salir, “era algo que no se había hecho nunca en España” nos dice Paula.

El proyecto fue todo un éxito, “los niños son una pizarra en blanco, tienen ganas de conocer al otro y hemos podido ver una verdadera fraternidad, vimos el amor de Dios en todos nosotros” cuenta Paula. A nivel personal el campamento le sirvió a Paula para “recuperar mi fe católica, me ayudó a reflexionar sobre mi vida y volví a la Iglesia”.

Desafortunadamente este año, a causa de la pandemia, no se pudo continuar con el campamento. En 2018 participaron “20 niños musulmanes y 20 cristianos y también los monitores éramos mezclados”.

Paula se siente un afortunada por haber tenido la posibilidad de “vivir la fraternidad años antes de la encíclica del Papa Francisco. Ya en el segundo campamento trabajamos el “Documento sobre la fraternidad humana”. Concluyendo la entrevista Paula quiere subrayar la importancia para ella de “tener amigos musulmanes y de poder, junto a ellos, fortalecer cada uno su propia fe. Creo que es un perfecto ejemplo de fraternidad entre las religiones”.